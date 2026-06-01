Ar dāmu pirmajām spēlēm Latvijas 3x3 izlases sāks dalību Pasaules kausā
Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase šodien Varšavā Pasaules kausa finālturnīru uzsāks ar spēlēm pret Filipīnu un Itālijas komandām.
Latvijas izlase, kas sacensībās ir izsēta ar 15. numuru, plkst. 13.55 pēc Latvijas laika tiksies ar Filipīnām (17.) un plkst. 17.40 - ar Itāliju (11.). Turnīru tiešraide varēs vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel". Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlasi Pasaules kausā pārstāv Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Cirša.
Latvijas basketbolistes C grupā spēlēs arī ar Ķīnu (3.) un Vāciju (6.). Pirmās vietas ieguvējas uzreiz nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas astotdaļfinālā cīnīsies ar kādu no B grupas komandām.
Ar septīto numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase sacensības sāks otrdien. B grupā tās pretinieki būs ASV (2.), Mongolijas (10.), Čehijas (15.) un Polijas (16.) basketbolisti. Vīriešu izlases sastāvā startam Pasaules kausā ir iekļauti Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Visi kopā izcīnīja ceturto vietu Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji astotdaļfinālā tiksies ar kādu no C grupas vienībām. Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi. Pirms gada Latvijas vīriešu izlase apstājās ceturtdaļfinālā, zaudējot Šveicei, bet dāmas neizkļuva no grupas.