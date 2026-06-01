Āboliņš paziņo par atkāpšanos no NEPLP priekšsēdētāja amata un atklāj nākotnes plānus
Līdzšinējais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš ir pieņēmis lēmumu atkāpties no amata, lai kļūtu par Kultūras ministrijas (KM) parlamentāro sekretāru, sociālajos tīklos informēja pats Āboliņš.
Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu no amata, Āboliņš atradīsies prombūtnē un NEPLP lēmumu pieņemšanā, kā arī iestādes ikdienas procesos vairs nepiedalīsies.
Amatpersona norāda, ka ir piekritusi kultūras ministra Naura Puntuļa piedāvājumam ieņemt ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Savā jaunajā statusā Āboliņš izvirzījis mērķi darīt visu iespējamo, lai stiprinātu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.
Atskatoties uz padomē pavadītajiem teju desmit gadiem, Āboliņš izteica pateicību NEPLP kolēģiem, uzsverot, ka bez viņiem sasniegtais vienkārši nebūtu bijis iespējams.
Viņš atzīmēja, ka viņa vadībā NEPLP ir aizliegusi visu Krievijas televīzijas kanālu retranslāciju Latvijā, izbeigusi "Pirmā Baltijas kanāla" (PBK) un "Radio PIK" darbību, kā arī stingri iestājusies par Latvijas informatīvās telpas drošību.
Tāpat Āboliņš izcēla, ka šajā laikā Nacionālajā drošības koncepcijā ir iekļauts punkts, kas nosaka, ka saturam sabiedriskajos medijos ir jābūt tikai latviešu vai Eiropas Savienības (ES) valodās. Papildus tam tikusi izcīnīta uzvara Satversmes tiesā, pierādot, ka sabiedriskajam medijam nevar uzlikt par pienākumu veidot saturu krievu valodā.