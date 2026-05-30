Šveices hokejisti sagrauj Norvēģijas izlasi un pārliecinoši iesoļo pasaules čempionāta finālā
Šveices vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē ar graujošu uzvaru pusfinālā nodrošināja vietu pasaules čempionāta finālā un trešo gadu pēc kārtas cīnīsies par zelta godalgām.
Pusfinālā Šveice ar 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) sagrāva Norvēģiju.
Jau mača pirmajā minūtē Šveice palika mazākumā, taču norvēģiem neizdevās radīt bīstamus uzbrukums pretinieku aizsardzības zonā. Pirmās trešdaļas turpinājumā pie diviem vairākumiem tika arī šveicieši, kuru mēģinājumus gūt vārtus apturēja norvēģu vārtsargs Henriks Heukelanns.
Tuvojoties pirmā perioda izskaņai, Šveici vadībā izvirzīja Kristofs Berči, raidot ripu vārtu augšējā stūrī.
Otrā perioda ievadā šveiciešu pārsvaru dubultoja Deniss Malgins, bet trešdaļas turpinājumā Norvēģijas vārtos ripu vēl raidīja Kens Jēgers un Damjēns Riats, kurš guva vārtus vairākumā un panāca 4:0.
Noslēdzošajā trešdaļā vēl vienu Šveices vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Niko Hišīrs, un divas ar pusi minūtes līdz finālsvilpei sestos Šveices vārtus guva Teo Rošets.
Šveices izlases vārtus sargāja Leonardo Dženoni, kurš atvairīja visus 20 pretinieku metienus.
Šveice šajā pasaules čempionātā vēl nav zaudējusi nevienā mačā, ceturtdaļfinālā ar 3:1 pieveicot Zviedriju.
Tikmēr Norvēģija apakšgrupā svinēja piecas uzvaras un cieta divus zaudējumus, ieņemot grupā otro vietu, bet ceturtdaļfinālā ar 2:0 apspēlējot Latvijas izlasi.
Sestdien otrā pusfinālā, kas sāksies plkst. 21, cīnīsies Kanāda un Somija, maču tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam LTV 7.
Latvijas izlase A grupā ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 pārspēja Vāciju, ar 1:3 piekāpās Austrijai, ar 1:7 kapitulēja Somijai, ar 4:2 uzveica ASV, ar 6:0 Lielbritāniju un ar 8:1 - Ungāriju, ceturtdaļfinālā piekāpjoties Norvēģijai.
Turnīrā 16 komandas bija sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpināja cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas Lielbritānija un Itālija pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņēma B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiek arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.