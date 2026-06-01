Hloja Kardašjana piespieda bijušajam partnerim taisīt vazektomiju, taču viņiem aizvien iespējami kopīgi bērni
Realitātes TV zvaigzne Hloja Kardašjana pastāstījusi, ka laikā, kad vēl bija kopā ar savu bijušo līgavaini Tristanu Tompsonu, pieprasījusi viņam veikt vazektomiju. Vienlaikus viņa atzina, ka abiem joprojām ir iespēja nākotnē kļūt par vecākiem vēl citiem kopīgiem bērniem.
Par šo neparasto situāciju realitātes šova zvaigzne pastāstīja savā podkāstā “Khloé In Wonder Land”, kurā trešdien viesojās arī viņas bijušais draugs basketbolists.
Izrādās, abu attiecību laikā no 2016. līdz 2021. gadam tika radīti vairāki embriji, šādi saglabājot iespēju nākotnē paplašināt ģimeni.
Hloja pati laida pasaulē abu kopīgo meitu Trū, kurai tagad ir astoņi gadi. Vēlāk ar surogātmātes palīdzību pasaulē nāca dēls Tatums, kuram ir trīs gadi. Tam tika izmantots viens no iepriekš saglabātajiem embrijiem.
Bijušajam pārim joprojām esot vismaz divi neizmantoti embriji, tādēļ teorētiski viņi varētu sagaidīt vēl bērnus ar surogātmātes palīdzību. Hloja arī norādīja, ka juridiskās tiesības uz šiem embrijiem pieder viņai, tāpēc varētu pieņemt šādu lēmumu pat tad, ja Tristans to nevēlētos.
Tomēr ir vēl kāda nianse — Hloja parūpējusies, lai arī Tristana sperma tiktu saglabāta. Tas nozīmē, ja viņš nākotnē apprecētos un vēlētos bērnus ar citu partneri, viņam šāda iespēja pastāvētu.
Podkāsta sākumā Hloja jokoja, ka par šo stāstu viņa “varot nonākt nepatikšanās, taču ir gatava runāt atklāti”. Intervijas laikā izskanēja, ka lēmums par vazektomiju pieņemts, lai Tristans nākotnē nepieļautu neplānotu bērnu ieņemšanu dēkās ar citām sievietēm. Tā bijusi Hloja, kura mudinājusi savu tā laika partneri veikt šo ķirurģisko manipulāciju.
Tristanam Tompsonam ir četri bērni no trim dažādām sievietēm. Viņam ir dēls Prinss Olivers (9) ar bijušo partneri Džordanu Kreigu, meita Trū (8) un dēls Tatums (3) ar Hloju Kardašjanu un dēls Teo (4) ar eks partneri Maralī Nikolsu.
Pašlaik sportists bauda brīva vīrieša statusu un par jaunām attiecībām nav ziņojis. Savukārt Hloja iepriekš izteikusies, ka kopš šķiršanās no Tristana viņai nav bijušas ne romantiskas attiecības, ne seksuāli kontakti. Abi dala kopīgas rūpes par abiem saviem bērniem Kalifornijā.
Podkāsta laikā bija redzams, ka abiem ir draudzīgas attiecības. 41 gadu vecā Hloja jautāja 35 gadus vecajam Tristanam: “Vai tu nākotnē vēl gribētu bērnus?” Uz ko viņš atbildēja: “Man šķiet, ka es piekritu diviem embrijiem. Ja man kādreiz būs vēl bērni, tad tie nāks no tevis. Man jau ir pietiekami daudz bērnu māšu. Vairāk nevajag.”
"Un kurš bija tas, kurš tevi pamudināja pieņemt šādu lēmumu? Es," par Tristana vazektomiju ar smaidu sacīja Kardašjana. "Jāatzīst, ka no manas puses viņam bija izvirzīts neliels ultimāts."
Sākumā basketbolists bijis sašutis par ideju veikt vazektomiju, tomēr galu galā piekritis. “Reizēm esmu bijis pārāk stūrgalvīgs. Kaut es nebūtu tik spītīgs. Dažkārt ir vajadzīgs kāds grūdiens, lai pieņemtu pareizo lēmumu," viņš atzina.
Hloja arī uzsvēra, ka tieši viņa lems par to, kas notiks ar atlikušajiem embrijiem: “Tu taču nodevi tiesības man, tāpēc juridiski tie pieder man.”
Tristans pret to neiebilda: “Vairāk bērnu nebūs, ja vien tie nenāks no Hlojas embrijiem.”
Hloja pēc tam atklāja, ka viņa tomēr vēlējusies atstāt Tristanam iespēju nākotnē kļūt par tēvu arī citās attiecībās: “Mēs saglabājām Tristana spermu, jo es viņam teicu: 'Bet ja nu tu kādreiz apprecies un tavai sievai nav bērnu, un tu vēlies to izdarīt?’ Tāpēc arī pieņēmām šādu lēmumu," paskaidroja Kardašjana.
Hlojas un Tristana attiecības savulaik bija ļoti sarežģītas. Sportists vairākkārt viņu krāpa, tostarp bija iesaistīts skandālā ar Kailijas Dženeres draudzeni Džordinu Vudsu. Vēlāk atklājās arī, ka Tristans slepus kļuvis par tēvu dēlam Teo laikā, kad joprojām bija kopā ar Hloju un abi gaidīja Tatuma piedzimšanu ar surogātmātes palīdzību.
Tomēr Hloja viņam ir piedevusi, un abi ir saglabājuši sirsnīgu draudzību.
Runājot par kopīgu bērnu audzināšanu, Tristans sacīja: “Skaistākais šajā podkāstā ir tas, ka mēs parādām cilvēkiem — kopīga bērnu audzināšana pēc šķiršanās var ļoti labi izdoties. Viss sākas ar cieņu. Mēs viens otru cienām, un tas ir pamats visam. Ja nav cieņas pret otru cilvēku, nav iespējamas arī labas vecāku attiecības.”