Latvijas vīriešu volejbola izlase pārbaudes spēlē atzīst somu pārākumu
Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība sestdien Siguldā pārbaudes spēlē piekāpās Somijai, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Latvija atzina pretinieku pārākumu ar 2-3 (16:25, 15:25, 25:17, 25:23, 7:15).
Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Renārs Jansons, 12 punktus iekrāja Gustavs Freimanis, bet vēl pa desmit punktiem pievienoja Eduards Dūdens un Patriks Pinka.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas volejbolisti ar 0-3 piekāpās Igaunijai.
Latvijas izlase gatavošanos Eiropas līgas turnīram un Eiropas čempionātam sāka maija sākumā.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Uģim Krastiņam palīdz treneris Mārcis Obrumans, treneris/statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas turnīrs, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. gada Eiropas čempionātam, 5.-7. jūnijā sāksies ar sabraukumu Rīgā, bet septembrī Rumānijā Latvijas valstsvienība cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas valstsvienības kandidāti:
Toms Vanags ("Floby", Zviedrija), Jānis Eduards Medenis (Bukarestes "Dinamo", Rumānija), Jēkabs Dzenis ("Corigliano", Itālija), Gustavs Freimanis (Māseikas "Greenyard", Beļģija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija), Kristaps Šmits (Abū Dabī "Al Ain", AAE), Edvīns Skrūders, Kaspars Kronbergs, Aleksejs Formanickis, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija), Armands Rokjāns, Kristers Landzāns (abi - Bleiburgas "Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka (Gentes "Caruur", Beļģija), Artūrs Gulovs ("Jēkabpils lūši").