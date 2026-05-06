Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases sākušas gatavoties nozīmīgajiem vasaras turnīriem
Šonedēļ Eiropas līgas spēlēm un Eiropas čempionātiem gatavošanos uzsāka Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola valstsvienības.
Dāmām atgriešanās Eiropas meistarsacīkstēs
"Šī vasara mums būs īpaša, jo piedzīvosim kaut ko tādu, ko Latvijas volejbols nav piedzīvojis vairāk nekā 25 gadus," uzsver izlases galvenais treneris Daniēle Mario Kaprioti. Sieviešu izlase Eiropas čempionātā piedalīsies pirmo reizi kopš 1997. gada.
Pirmajā treniņā piedalījās 16 spēlētājas, bet tuvākajās dienās pretendenšu loks uz 14 vietām valstsvienībā pieaugs līdz pat 24-28 kandidātēm, vēsta LVF. Kaprioti atzīmē, ka četru gadu laikā ieguldītais darbs jau nes rezultātus - komandas spēles pamati ir nostiprināti, un spēlētājas spēj ātri atgriezties vajadzīgajā līmenī arī pēc pārtraukuma. Būtisku iztrūkumu sastāvā nav, vienīgi šovasar komandai nepalīdzēs pieredzējusī Liene Šimkuse.
Šonedēļ treniņus sāka cēlāja Elvita Dolotova (RSU), diagonāles spēlētāja Irbe Lazda ("Itas Trentino", Itālija), otrie tempi Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere (RVS/LU), pirmā tempa uzbrucējas Karmena Struka ("Ladies in Black", Vācija), Marta Beatrise Gintere ("Olomouc", Čehija), kā arī libero Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas RSU), Sandija Bērziņa ("Jūrmala"/Jūrmalas SS) un Elīna Zvaigzne ("Friesen", Vācija).
Nākamnedēļ kandidātēm pievienosies cēlāja Elza Reknere ("Tchalou", Beļģija), diagonāles Marta Kamēlija Levinska ("Dresdner 1898", Vācija) un Megija Dambrehte ("Polkky", Somija), otrā tempa uzbrucēja Katrīna Struka ("Millenium", Itālija), kā arī pirmie tempi Junora Vagele ("Sparkassen Wildcats", Vācija) un Anna Rīta ("Coastal Carolina", ASV/NCAA). Lai nodrošinātu treniņu procesu pirmajā nedēļā, komandai pieaicinātas arī Anna Cepurīte (RSU), Arina Sosinoviča ("Northeastern", ASV/NCAA), Rēzija Mazure Mago ("Legionovia", Polija) un Samanta Liepa (RVS/LU).
Jau piektdien Latvijas izlasei paredzēta treniņspēle pret Lietuvu, 23. un 24. maijā pārbaudes mačos tiks uzņemta Igaunija, bet 28. un 29. maijā izbraukumā divreiz tiks samēroti spēki ar Somiju. Turpinājumā valstsvienībai 5. un 7. jūnijā Rīgā pirmajā CEV Eiropas līgas sabraukumā pretī stāsies Rumānijas un Izraēlas izlases. Pēc tam paredzēti turnīri Slovēnijā un Igaunijā, kur bez laukuma saimniecēm būs jāspēlē arī ar Islandes un Grieķijas volejbolistēm.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim norisināsies četrās valstīs - Azerbaidžānā, Čehijā, Zviedrijā un Turcijā. Latvijas izlase grupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēkojoties ar Turcijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas un Ungārijas izlasēm.
Vīriešiem jauns galvenais treneris
Otrdien vīriešu izlase 13 spēlētāju sastāvā Rīgā sāka gatavošanos vasarā paredzētajam Eiropas līgas turnīram un Eiropas čempionātam, bet tuvākajā laikā kandidātu pulks kļūs plašāks.
"Pirmie treniņi sanāks kā neliels iepazīšanās process, tāpēc svarīgi, lai spēlētāji nebaidās būt paši, lai darbojas ar entuziasmu," galveno treneri Uģi Krastiņu citē Latvijas Volejbola federācija (LVF). "Kopumā laika izveidot sistēmas un atrast sadarbības nebūs ļoti daudz, tāpēc svarīgi būs pietiekami ātri treniņos pāriet uz 14 spēlētāju sastāvu."
Aptuveni 30 kandidātu izvēle veikta ciešā sadarbībā ar Latvijas klubu treneriem, un lielākoties par spēlētājiem valdījusi vienprātība. Lai arī ne visi uzaicinātie piekrituši dalībai izlasē, treneris to neuzskata par problēmu, uzsverot, ka valstsvienībā jāspēlē tiem, kuri ir motivēti. "Izlasē jāspēlē tiem, kuri to grib darīt un kuriem ir, ko dot šai komandai," piebilda Krastiņš. "Šis nav peļņas avots."
Latvijas vīriešu volejbola valstsvienības treniņus šonedēļ sāka cēlāji Edvīns Skrūders ("Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija) un Kārlis Uģis Ābelītis (DU/"Ezerzeme"), otrie tempi Armands Rokjāns ("Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka ("Caruur", Beļģija), Toms Vanags ("Floby", Zviedrija) un Matīss Šalkovskis (DU/"Ezerzeme"), libero Kaspars Kronbergs ("Robežsardze"/RSU) un Artūrs Gulovs (Jēkabpils "Lūši"), diagonāles spēlētājs Kristers Landzāns ("Zadruga Aich/Dob", Austrija), kā arī pirmie tempi Aleksejs Formaņickis, Renārs Vinšteins, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU) un Kristaps Pelēkais (Jēkabpils "Lūši").
LVF vēsta, ka līdz nedēļas beigām izlases treniņiem pievienosies otrais temps Kristaps Šmits ("Al Ain", AAE) un diagonāles spēlētājs Kristers Dardzāns ("Tours", Francija), bet klubu sezona vēl turpinās otrā tempa uzbrucējam Jānim Eduardam Medenim (Bukarestes "Dinamo", Rumānija), pirmā tempa uzbrucējam Gustavam Freimanim ("Greenyard Maaseik", Beļģija) un diagonāles spēlētājam Renāram Paulam Jansonam (Karlovi Vari "ČEZ", Čehija).
Pirmās sacensības Latvijas izlasei būs Eiropas līgas turnīrs jūnijā, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. gada Eiropas čempionātam, bet septembrī Rumānijā Latvijas valstsvienība cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.