Latvijas volejbola izlases zaudē pārbaudes spēlēs pirms Eiropas čempionāta
Ceturtdien pirmajās pārbaudes spēlēs pirms Eiropas čempionāta zaudēja Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases.
Latvijas sieviešu volejbola izlase ceturtdien Kuortanē cieta zaudējumu pirmajā no divām pārbaudes spēlēm ar Somiju, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF). Latvijas izlase piekāpās ar 0-5 (23:25, 20:25, 19:25, 18:25, 12:25). Rezultatīvākās Latvijas izlasē bija Marta Levinska ar 12, Megija Dambrehte ar 10, Paula Ņečiporuka un Irbe Lazda ar deviņiem un Karmena Struka ar septiņiem punktiem. Otrā pārbaudes spēle Somijā notiks piektdien.
Jau ziņots, ka nedēļas beigās latvietes Rīgā ar 4-1 un 3-0 uzvarēja Igaunijas valstsvienību. Latvijas izlase gatavošanos Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas spēlēm jūnijā, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. gada Eiropas čempionātam, un Eiropas čempionātam rudenī, kurā komanda piedalīsies pirmo reizi kopš 1997. gada, sāka maija pirmajās dienās.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim norisināsies četrās valstīs - Azerbaidžānā, Čehijā, Zviedrijā un Turcijā. Latvijas izlase grupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēkojoties ar Turcijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas un Ungārijas izlasēm.
Zaudēja arī Latvijas vīriešu volejbola valstsvienība, kas ceturtdien Rīgā pārbaudes spēlē piekāpās Igaunijai. Latvijas izlase piekāpās ar 0-3 (22:25, 18:25, 21:25). Puses bija vienojušās aizvadīt vēl divus papildu setus. Abām komandām spēlējot ar rezervistiem, Latvijas izlase vispirms uzvarēja ar 25:22, kas bija vienības galvenā trenera Uģa Krastiņa pirmais uzvarētais sets Latvijas izlases vadībā, un ar 15:25 piekāpās igauņiem.
Latvijas Volejbola federācija ziņo, ka Latvijas izlasē Renārs Jansons guva 16 un Eduards Dūdens - 11 punktus, bet Toms Vanags, Kristers Landzāns un Jānis Medenis sakrāja pa septiņiem punktiem. Sestdien Latvijas izlase Siguldas Sporta centrā plkst. 14 cīnīsies ar Somiju.
Latvijas izlase gatavošanos Eiropas līgas turnīram un Eiropas čempionātam sāka maija sākumā. Latvijas izlases galvenajam trenerim Uģim Krastiņam palīdz treneris Mārcis Obrumans, treneris/statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas turnīrs, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. gada Eiropas čempionātam, 5.-7. jūnijā sāksies ar sabraukumu Rīgā, bet septembrī Rumānijā Latvijas valstsvienība cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas valstsvienības kandidāti:
Toms Vanags ("Floby", Zviedrija), Jānis Eduards Medenis (Bukarestes "Dinamo", Rumānija), Jēkabs Dzenis ("Corigliano", Itālija), Gustavs Freimanis (Māseikas "Greenyard", Beļģija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija), Kristaps Šmits (Abū Dabī "Al Ain", AAE), Edvīns Skrūders, Kaspars Kronbergs, Aleksejs Formanickis, Eduards Dūdens (visi - "Robežsardze"/RSU), Markuss Vensbergs ("Parnu", Igaunija), Armands Rokjāns, Kristers Landzāns (abi - Bleiburgas "Zadruga Aich/Dob", Austrija), Patriks Pinka (Gentes "Caruur", Beļģija), Artūrs Gulovs ("Jēkabpils lūši").
Latvijas izlases kandidāšu saraksts:
cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
diagonālās spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Irbe Lazda (Trento "Itas Trentino", Itālija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
otrā tempa spēlētājas - Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija),
pirmā tempa spēlētājas - Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija);
"libero"- Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija).