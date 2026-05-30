"Liepājas" futbolisti virslīgas mačā savā laukumā pārliecinoši pieveic "Tukums 2000"
"Liepāja" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 16. kārtas mačā izcīnīja panākumu.
Liepājnieki savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja "Tukums 2000" komandu. Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā pēc spēlētām nepilnām 19 minūtēm, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Felipe Kardozu, bet 37. minūtē pārsvaru dubultoja Kivons Leidsmans.
Otrā puslaika ievadā 3:0 "Liepājas" labā panāca Džibrils Gejs. Pirmā apļa spēlē komandas spēlēja 2:2.
Sestdien vēl plkst. 17 "Auda" mājās cīnīsies ar "Ogre United". Virslīgas spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
"Auda" pēc zaudējumiem "Riga" un RFS ar 3:1 pārspēja "Liepāju" un ar 1:0 - "Daugavpili". Ogres komanda līdz šim 15 spēlēs vēl nav uzvarējusi, nopelnot vien četrus punktus ar neizšķirtiem. Pēdējā mačā ogrēnieši pārtrauca septiņu zaudējumu sēriju, spēlējot 1:1 ar "Grobiņu".
Pirmā apļa spēlē "Ogre United" un "Auda" spēlēja 1:1. Piektdien "Riga" savā laukumā ar 2:0 pieveica "Grobiņu", bet RFS izbraukuma spēlē Rīgā ar 2:1 uzveica "Super Nova" vienību.
Svētdien "Jelgava" mājās tiksies ar "Daugavpili".
RFS 16 spēlēs ir guvusi 43 un "Riga" - 39 punktus, bet "Auda" - 15 cīņās 31 punktu. 22 punktus 16 spēlēs iekrājusi "Liepāja", "Super Nova" ir 20 punkti, bet 17 punkti 15 mačos - "Daugavpilij". 14 punkti ir "Jelgavai", pa 13 punktiem - "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.