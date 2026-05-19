Norvēģijas hokejisti pārspēj Itāliju
Norvēģijas vīriešu hokeja izlase otrdien Fribūrā pasaules čempionāta mačā ar rezultātu 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) pārspēja Itāliju.
Henriks Heukelanns Norvēģijas izlases vārtos atvairīja visas 30 pretinieku mestās ripas un izcīnīja otro "sauso" uzvaru pēc kārtas.
Vārtus norvēģiem guva Eskills Ulsens, Noa Stēns, Kristians Kosastuls un Tīnuss Koblars.
B grupā Kanādai ir deviņi punkti trīs spēlēs, Čehija guvusi septiņus punktus trīs mačos, Slovākija un Norvēģija iekrājušas pa sešiem punktiem attiecīgi divās un trīs cīņās, Zviedrijai ir trīs punkti, Slovēnija tikusi pie diviem punktiem, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.