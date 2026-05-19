Smiltenē un Cesvainē aizvadīta satraukumiem pilna diena pēc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma
Otrdien, 19. maijā, Smiltenē un Cesvainē iedzīvotāji un skolēni piedzīvoja satraukumu iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Visvairāk dienas gaitas mainījās skolēniem – daļai nācās pārtraukt eksāmenu rakstīšanu un atlikt to uz papildtermiņu. Kopumā krīzes situācija skolās tika pārvarēta bez lielām kļūdām, vēsta Latvijas Televīzija.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis ("Progresīvie") uzsvēra, ka šādas situācijas atklāj nepilnības, īpaši jautājumu par patvertņu pieejamību: "Gatavojies, cik vēlies, bet, kad tas tiešām notiek, ir satraucoši." Skolas īpašu uzmanību pievērsa eksāmena laikā saņemtajiem paziņojumiem, kad 9. klašu skolēni rakstīja latviešu valodas eksāmenu.
Trešdien plānota tikšanās ar katras skolas direktoru un pašvaldības civilās aizsardzības ekspertu, lai pārrunātu gan pieļautās kļūdas, gan labi paveikto. Plānota arī saruna ar vecākiem, jo šī situācija radīja lielu satraukumu sabiedrībā.
Labanovskis uzsvēra, ka patvertņu jautājums joprojām ir aktuāls: "Katras pašvaldības darbs šajā jomā ir kā tumsā mēģināt risināt situāciju. Visaktuālākā problēma ir iedzīvotāju informētība. Karš ilgst ilgu laiku, un cilvēki var būt pieraduši, neievērojot, ko darīt krīzes situācijās." Viņš aicināja iedzīvotājus apzināt savas patveršanās iespējas gan mājās, gan ārpus tām un pārrunāt rīcību ar bērniem.
Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis atzina, ka piedzīvotā situācija bija satraucoša un negribēta: "Pamatojoties uz iepriekš pārrunāto algoritmu, visi skolēni pulcējās koridoros. Situācija tika pārvarēta ātri un operatīvi. Visvairāk satraukušies bija pirmās un otrās klases skolēni, kuri uztrauca par vecākiem un to, kas notiek mājās."
Baunis arī stāstīja, ka skolā pieņemts lēmums sagatavot ūdens pudeles, lai bērniem būtu, ko padzerties satraucošās situācijās.
Jau ziņots, ka otrdien vairākos Latvijas novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Brīdinājums bija spēkā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē.
Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts lielākajā daļā teritoriju, bet pēc plkst. 14 NBS paziņoja, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā pilnībā noslēdzies.