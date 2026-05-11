Aļona Ostapenko ar pārliecinošu sniegumu sasniedz prestižā Romas "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien sasniedza Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālu.
Astotdaļfinālā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-1, 6-2 pārliecinoši pieveica ar 22. numuru izsēto krievieti Annu Kaļinsku (WTA 24.).
Spēle ilga tikai stundu un 11 minūtes. Pirmajā setā pie rezultāta 1-1 Ostapenko uzvarēja nākamajos piecos geimos pēc kārtas, punktu setam liekot ar pirmo setbumbu. Otrajā setā Kaļinska bija vadībā ar 2-1, pēc kā Ostapenko atkal uzvarēja piecos geimos pēc kārtas. Astotajā geimā latviete punktu lika ar pirmo mačbumbu.
Iekļūstot ceturtdaļfinālā, Ostapenko nopelnīja 215 WTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko trīsdesmitniekā. Pērn šajā turnīrā Latvijas pirmā rakete aizkļuva līdz astotdaļfinālam, un šogad viņai bija jāaizstāv 120 ranga punkti.
Cīņā par vietu pusfinālā Ostapenko tiksies ar rumānieti Soranu Kirsteju (WTA 27.), kura astotdaļfinālā ar 6-2, 6-4 pārspēja Lindu Noskovu (WTA 13.) no Čehijas.
Ostapenko ar Kaļinsku līdz šim bija tikusies četras reizes un visos mačos piedzīvojusi zaudējumus. Pirms trim mēnešiem rīdziniece šai pretiniecei zaudēja Dubaijas "WTA 1000" turnīra pirmajā kārtā.
Pirmās kārtas mačā Ostapenko ar 6-0, 6-2 sagrāva mājinieci Lukrēciju Stefanīni (WTA 154.), otrajā ar 2-6, 6-2, 6-3 pārspēja rumānieti Elenu Rusi (WTA 67.), bet trešajā ar 4-6, 6-4, 6-4 guva virsroku pār ķīnieti Dženu Sjiņveņu (WTA 32.).
Jau ziņots, ka dubultspēlēs Ostapenko kopā ar jaunzēlandieti Erīnu Ratlifu bija izsētas ar piekto numuru, taču piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē. Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.