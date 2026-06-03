Tramps apmeklēs gaidāmo NATO samitu Turcijā
Pasaulē
Vakar 23:27
NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas! Tramps personīgi ieradīsies uz izšķirošo samitu Turcijā
ASV prezidents Donalds Tramps jūlijā apmeklēs NATO samitu Turcijā, trešdien paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Pats prezidents apmeklēs nākamo NATO valstu vadītāju sanāksmi," Pārstāvju palātas Ārlietu komitejai sacīja Rubio. "Mēs joprojām esam NATO, bet NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas," viņš piebilda.
NATO samits Ankarā paredzēts 7. un 8. jūlijā.