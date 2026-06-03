NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas! Tramps personīgi ieradīsies uz izšķirošo samitu Turcijā
Foto: RS/MPI/Capital Pictures
Tramps apmeklēs gaidāmo NATO samitu Turcijā
Pasaulē

NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas! Tramps personīgi ieradīsies uz izšķirošo samitu Turcijā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

ASV prezidents Donalds Tramps jūlijā apmeklēs NATO samitu Turcijā, trešdien paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.

NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas! Tramps pers...

"Pats prezidents apmeklēs nākamo NATO valstu vadītāju sanāksmi," Pārstāvju palātas Ārlietu komitejai sacīja Rubio. "Mēs joprojām esam NATO, bet NATO nepieciešamas būtiskas pārmaiņas," viņš piebilda.

NATO samits Ankarā paredzēts 7. un 8. jūlijā.

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