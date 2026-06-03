Žagars atgriežas pēc traumas un ar "Fenerbahce" izrauj uzvaru pār Šmita pārstāvēto "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien guva trīs punktus, "Fenerbahce" komandai Turcijas superlīgas pusfināla otrajā spēlē pārspējot citu Stambulas vienību "Anadolu Efes", kurai piecus punktus guva Rolands Šmits.
"Fenerbahce" mājās bija pārāka ar 73:72 (16:18, 16:29, 24:11, 17:14) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-0.
Žagars, kurš traumas dēļ nespēlēja aptuveni vienu nedēļu, atgriešanās spēlē laukumā bija astoņas minūtes un 25 sekundes, realizēja vienu no diviem tālmetieniem, vienu reizi kļūdījās, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie dalīta sliktākā +/- rādītāja komandā (-13) un iekrāja vienu efektivitātes koeficienta punktu.
Šmits 21 minūtē un 20 sekundēs realizēja vienīgo divpunktu metienu un vienu no diviem tālmetieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, četrreiz pārkāpa noteikumus, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+6) un dalītas otras labākās efektivitātes komandā (10).
Uzvarētājiem 20 punktus guva Tariks Biberovičs un 19 punktus pievienoja Telens Hortons-Takers. Pretiniekiem 19 punkti bija Džordanam Loidam