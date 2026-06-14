Krievija strauji palielina raķešu un dronu ražošanu, kaut arī valsts budžeta ieņēmumi samazinās
Krievija turpina strauji palielināt ballistisko raķešu un bezpilota lidaparātu ražošanas apjomus, bet tās militārā rūpniecība šobrīd spēj saražot vairāk raķešu mēnesī, nekā ASV saražo "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērējraķetes, secināts ASV domnīcas Kara izpētes institūta (ISW) jaunākajā ziņojumā.
Analītiķi norāda, ka Krievijas arvien plašākie un daudzveidīgākie triecienu viļņi pret Ukrainu vēl vairāk uzsver Rietumu palīdzības nozīmi Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanā. ISW ieskatā Ukrainas spēja aizsargāt savas pilsētas un kritisko infrastruktūru arvien lielākā mērā būs atkarīga no sabiedroto piegādātajām pretgaisa aizsardzības sistēmām un munīcijas.
Vienlaikus ziņojumā norādīts, ka Krievija turpina palielināt militāros izdevumus, lai gan valsts budžeta ieņēmumi samazinās. Tas liecina par Kremļa gatavību saglabāt augstus kara tēriņus pat uz ekonomisko grūtību rēķina.
Analītiķi secina, ka, lai gan frontes līnija pēdējās dienās saglabājusies salīdzinoši nemainīga, Krievijas pieaugošās spējas ražot raķetes un dronus rada arvien lielākus izaicinājumus Ukrainas aizsardzībai.
Tikmēr Krievijas domes deputāts Aleksejs Žuravļovs Kremļa medijam "Komsomoļskaja Pravda" atzinis, ka karadarbības raksturs Ukrainā pēdējos gados būtiski mainījies, un Ukrainas dronu dēļ radušies ievērojami sarežģījumi operācijas frontes tuvumā.
Pēc viņa teiktā, agrāk Krievijas karavīri varējuši brīvi piebraukt pie frontes līnijas un pat apmainīties saucieniem ar Ukrainas pozīcijās esošajiem karavīriem, taču tagad situāciju pilnībā mainījuši bezpilota lidaparāti. "Šodien to ir simti, rīt būs tūkstoši, bet parīt – simtiem tūkstošu. Tie spēs autonomi lidot jebkur, izmantojot mākslīgo intelektu," sūdzējās deputāts.
Viņš arī atzina, ka dronu radīto draudu dēļ daudzviet nav iespējams pietuvoties frontei pat vairāku desmitu kilometru attālumā, un tas būtiski palēnina Krievijas spēku virzību uz priekšu.