Svētdien vietām iespējams pērkona negaiss
Foto: Shuttersstock
Nedēļa noslēgsies ar apmākušos un lietainu dienu.
Sabiedrība

Svētdien vietām iespējams pērkona negaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Svētdien Latvijā brīžiem līs, pūtīs lēns vējš un laiks būs vēss, vietām iespējams pērkona negaiss, vēsta sinoptiķi.

Svētdien vietām iespējams pērkona negaiss...

Dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, nav izslēgts, ka dažviet varētu manīt arī kādu zibens izlādi. Vējš turpinās pūst lēni, un debesis aizklās mākoņu sega. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +12...+17 grādus. Rīgā diena būs samērā vēsa, apmākusies un brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Arvien pūtīs lēns vējš, un gaiss neiesils vairāk par +15...+16 grādiem.

Foto: Ekrānuzņēmums
Visā Latvijā laiks būs apmācies.
Visā Latvijā laiks būs apmācies.

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