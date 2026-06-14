Lielbritānija pārtvērusi Krievijas ēnu flotes kuģi
Lielbritānijas bruņotie spēki svētdienas rītā Lamanšā pārtvēruši Krievijas ēnu flotes kuģi, paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.
Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka jūras kājnieki un tiesībsargājošo iestāžu darbinieki no Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras sešas stundas ilgas operācijas laikā uzkāpuši uz sankcijām pakļautā naftas tankkuģa. Tā bija pirmā šāda veida Lielbritānijas vadīta operācija.
Kuģis "Smyrtos" tiks pārvietots uz enkurvietu Anglijas dienvidu piekrastē, un tiks uzraudzīts, vai nerodas vides vai drošības problēmas.
Operāciju atbalstīja Jūras gaisa spēku grupas lidaparāti, Karalisko gaisa spēku lidmašīna, kā arī karakuģi "HMS Sutherland" un "HMS Ledbury".
"Šī operācija ir vēl viens trieciens Krievijai un atgādina tiem, kas uztur Putina karu Ukrainā, ka viņi nevar slēpties," pavēstīja Stārmers. "Es vēlos izteikt atzinību visiem iesaistītajiem, tostarp mūsu bruņotajiem spēkiem un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kas rūpējas par šīs valsts drošību 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā."
"Šādas operācijas prasa prasmi, profesionalitāti un drosmi. Es izsaku atzinību mūsu bruņoto spēku personālam un visiem iesaistītajiem," pavēstīja aizsardzības ministrs Dens Džārviss. "Krievija paļaujas uz savu ēnu floti, lai finansētu savu konfliktu Ukrainā, un mūsu aizturēšana ir trieciens Putina nelikumīgajam karam."