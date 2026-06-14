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Novadu ziņas
Šodien 11:13
Vai ir atļauts peldēties Kolkas peldvietā? Atbild Veselības inspekcija
Jūras piekrastes peldvietā “Kolka” 4. jūnijā ņemtie atkārtotie peldūdens paraugi uzrāda, ka piesārņojums ir samazinājies un mikrobioloģiskie rādītāji ir normas robežās, proti – 3 koloniju veidojošās vienības (KKV) uz 100ml ūdens.
Līdz ar to Veselības inspekcija atceļ aizliegumu peldēties un jūras peldvietā “Kolka” peldēties ir atkal atļauts. Patlaban peldēties ir atļauts visās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās.
Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu ūdens kvalitāte”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.
Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 29. un 30. jūnijā.
Informācija par oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem 2026. gada peldsezonā Veselības inspekcijas interneta vietnē >