Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Jesica Zundovska izrāda sava dibena pārvērtības
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Jesica Zundovska kopā ar vēl trim draudzenēm bija devusies uz Armēniju, kur veica sen plānotas vizuālās pārvērtības. Jesica atklāj, kāpēc izvēlējusies tieši Armēnijas speciālistus, kā noritēja atlabšana pēc operācijas un kāpēc viņa nebaidās publiski runāt par plastisko ķirurģiju.
“Nekad nebūtu domājusi, ka došos baudīt medicīnas tūrismu, bet tam ir savas priekšrocības. Man bija iespēja ne tikai tikt pie ilgi kārotās operācijas, bet arī iepazīt citas valsts kultūru,” stāstīja Jesica Zundovska, iepriekš zināma kā Liene Ušakova. Viņa izskatījusi vairākas iespējas arī Latvijā un Lietuvā, tomēr sajutusi, ka īstā izvēle ir Armēnija. “Armēnijas plastikas ķirurgi ir izslavēti ar savu precizitāti, īpaši skaistu sēžamvietu un smalku degunu veidošanā. Kad ieraudzīju rezultātu, kas rezonēja ar mani, uzreiz sapratu, ka izvēle ir skaidra,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj Jesica.
Lēmums par operāciju bijis rūpīgi pārdomāts un balstīts ilgstošā interesē par skaistumkopšanu. “Es visu daru ar dzelžainu pārliecību. Septiņas reizes nomēru un tikai tad griežu. Skaistumkopšanā esmu pietiekami dziļi iekšā un dažbrīd zinu vairāk nekā daži labi speciālisti mūsu valstī,” viņa atklāj. Jesicai tika veikta "Lipo 360" liposakcija un sēžamvietas lipofillings jeb "BBL" procedūra. Kopējās operācijas izmaksas sasniegušas aptuveni 6000 eiro. Līdz tam viņa bijusi apmierināta ar sava ķermeņa formām, tomēr vēlējusies pilnveidot proporcijas. “Man vienmēr ir bijušas ļoti skaistas krūtis, arī sēžamvieta laba. Piekliboja tikai izmērs, un, kā zināms, man ir pavisam neliela lielummānija,” smejoties saka Jesica. “Es esmu “krūšu cilvēks” – man patīk lielas krūtis, vēlams, mākslīgas. Savukārt Juris ir no tiem vīriešiem, kam patīk lielāki dibeni. Līdz ar to – win-win situācija.”
Operācija nav bijis spontāns lēmums. “Es trenējos lielāko dzīves daļu, man no dabas ir plati gurni un spēcīgas kājas, un uz tā fona sēžamvieta vienmēr šķita mazāka. Es vienmēr saku, ka slīpēju sevi kā dimantu un turpināšu to darīt visu dzīvi.” Runājot par plastiskās ķirurģijas ietekmi uz sabiedrību, viņa norādīja, ka sociālajiem tīkliem ir liela loma cilvēku iedvesmošanā. “Mēs varam cits citu iedvesmot, parādīt iespējas un to, cik labi, kopti un veselīgi var izskatīties jebkurā vecumā. Ko ar šo informāciju darīt, tas ir katra paša ziņā.”
Plastiskā ķirurģija nav viegls ceļš, atgādina Jesica. “Atlabšana ir tikpat svarīga kā pati operācija. Ja nevari atļauties dot ķermenim nepieciešamo atpūtu, tad vēl nav īstais laiks operācijai. Tā noteikti nav pastaiga pa puķainu pļavu,” viņa uzsver. “Gulēšana tikai uz vēdera ir elle, īpaši, ja ir lielas krūtis. Ir naktis, kad nopietni pārdomāju savus dzīves lēmumus.” Jesica arī uzsver, ka Latvijā netrūkst labu speciālistu, tomēr konkrētās procedūras Armēnijā esot daudz pieprasītākas. “Manā gadījumā tieši "Lipo 360" un sēžamvietas lipofillings Latvijā nav tik pieprasītas procedūras, līdz ar to ārstiem pieredze nav tik liela,” viņa skaidro. Tāpat viņu pārsteigušas detalizētās veselības pārbaudes pirms operācijas, kas Armēnijā ilgušas pat vairākas dienas. Lai gan vizuālās pārvērtības piesaistījušas apkārtējo uzmanību, Zundovska uzskata, ka būtiski nav mainījusies. “Es vienmēr esmu jutusies kā dīva. Man nav jāuzvar sacensībās, lai justos kā uzvarētāja. Ja kas ir mainījies, tad tikai tas, ka apkārtējiem ir vairāk, ko apspriest,” viņa sacīja. Un pie sasniegtā apstāties viņa negrasās.
Laulības ostā iestūrē Liene Ušakova un Juris Zundovskis
Šova "Slavenības. Bez filtra" efektīgā zvaigzne Liene Ušakova nu ir precēta sieviete. Viņa mijusi gredzenus ar bokseri Juri Zundovski.