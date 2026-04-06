Artūrs Šilovs atvaira 29 pretinieku metienus un sekmē "Penguins" uzvaru pār "Panthers"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 29 pretinieku metienus un palīdzēja Pitsburgas "Penguins" izcīnīt otro uzvaru divās dienās.
"Penguins" savā laukumā ar 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) pārspēja Floridas "Panthers" komandu, kurai nevar palīdzēt traumu guvušais aizsargs Uvis Balinskis.
Šilovs tika galā ar 29 raidījumiem, atvairot 93,5% ripu. Latvijas vārtsargs tika atzīts par mača trešo zvaigzni.
Pirmās trešdaļas vidū Pitsburgas komandu vadībā izvirzīja Elmers Sēderblums. Perioda turpinājumā Šilova sargātajos vārtos ripu raidīja Kouls Švindts, taču nepilnu minūti vēlāk Sidnijs Krosbijs atjaunoja "Penguins" vienu vārtu pārsvaru, un trešdaļas pēdējā minūtē vairākumā vārtus guva Rikards Rakels, dubultojot mājinieku pārsvaru.
Otrajā periodā vēlreiz precīzs bija Rakels, bet noslēdzošās trešdaļas ievadā 5:1 panāca Braiens Rasts. Nepilnas sešas minūtes līdz finālsvilpei "Panthers" vairākumā vārtus guva Kārsters Verhegī, taču "Penguins" nosargāja panākumu pār viesiem.
"Penguins" ar 96 punktiem 78 spēlēs Austrumu konferencē atrodas piektajā vietā un turpina cīņu par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. "Panthers" ar 77 punktiem 77 mačos ierindojas 15. pozīcijā un izslēgšanas spēlēs vairs nevar iekļūt.