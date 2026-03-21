Šilovs ar "Penguins" izcīna uzvaru pēcspēles metienu sērijā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 21 metienu, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" tiekot pie uzvaras pēcspēles metienu sērijā.
"Penguins" savā laukumā ar 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) pārspēja Vinipegas "Jets".
Šilovs tika galā ar 21 no 25 pretinieku metieniem, atvairot 84% raidījumu. Pēcspēles metienu sērijā Latvijas vārtsargs atvairīja vēl divus metienus.
Pirmās trešdaļas ievadā vienas minūtes nogrieznī "Jets" vārtos ripu raidīja Jegors Činahovs un Rikards Rakels, panākot 2:0 "Penguins" labā, taču nepilnas divas minūtes vēlāk viesu rindās Šilovu pārspēja Morgans Barons.
Otrajā periodā pēc spēlētām sešām minūtēm "Jets" rindās mazākumā vārtus guva Kouls Kepke, bet turpinājumā Pitsburgas komandai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Ēriks Karlsons.
Trešajā trešdaļā nepilnas minūtes laikā Šilovu pārspēja Nīls Pjonks un Marks Šaiflī, izvirzot vadībā "Jets" ar 4:3, taču Šaiflī vārtu guvums pēc tam netika ieskaitīts, rezultātam paliekot neizšķirtam 3:3. Četras minūtes vēlāk Vinipegas hokejisti tomēr izvirzījās vadībā, šoreiz vārtus gūstot Bredam Lambertam.
Nedaudz vairāk kā septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Penguins" pretuzbrukumu ar precīzu metienu pārspēja Karlsons, kurš panāca 4:4 un otrajā mačā pēc kārtas izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem.
Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā "Penguins" uzvaru atnesa Sidnija Krosbija un Rakela precīzie metieni.
"Penguins" ar 86 punktiem 69 spēlēs Austrumu konferencē atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Jets" ar 68 punktiem Rietumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.