Girgensona pārstāvētajai "Lightning" pārtrūkst uzvaru sērija, Merzļikins un Šilovs paliek rezervē
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien kopā ar Tampabejas "Lightning" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, neveiksmes piedzīvoja arī latviešu vārtsargu pārstāvētās komandas ar viņiem uz rezervistu soliņa.
"Lightning" viesos ar rezultātu 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Kalgari "Flames" un komandai tādējādi pārtrūka trīs uzvarēto spēļu sērija.
Girgensons uz ledus bija 14 minūtes un 34 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja vienā no trim iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Astotajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Raiens Makdona, bet pirmā perioda otrajā pusē ar 27 sekunžu starpību Viktors Ulofsons un Morgans Frosts panāca 2:1 mājinieku labā. Otrās trešdaļas devītajā minūtē Mikaēls Baklunds vēl vairāk nostiprināja Kalgari komandas vadību, tajā pašā periodā Derens Redišs vienus vārtus atguva, bet nepilnas četrarpus minūtes pirms pamatlaika beigām, kad laukumā bija arī Girgensons, 3:3 panāca Pontuss Holmbergs. Papildlaika 26. sekundē Raiens Stroms ar metienu no vārtu priekšas izrāva mājiniekiem uzvaru.
"Lightning" ar 91 punktu 69 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Flames" ar 65 punktiem 70 mačos ir 14. pozīcijā Rietumu konferencē.
Tikmēr Kolumbusas "Blue Jackets" ar Elvi Merzļikinu rezervē viesos ar rezultātu 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) zaudēja Ņujorkas "Islanders" komandai. Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 21 no 22 metieniem, piekāpjoties vien pēc Bo Horvata metiena spēles 85. sekundē. Iļja Sorokins pretējos vārtos tika galā ar 26 metieniem.
"Blue Jackets" ar 85 punktiem 70 spēlēs ir septītā Austrumu konferencē, kur "Islanders" ar tikpat punktiem 71 mačā ir pozīciju zemāk. Abas ir tiešās konkurentes cīņā par iekļūšanu Stenlija kausā.
Tāpat rezervē palika Artūrs Šilovs savā 25 gadu jubilejā, Pitsburgas "Penguins" komandai mājās ar rezultātu 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) zaudējot Karolīnas "Hurricanes".
Stjuarts Skiners mājinieku vārtos neitralizēja 21 no 25 metieniem, viesiem pēdējo ripu raidot tukšos vārtos. Uzvarētājiem ar gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Sets Džerviss.
"Penguins" ar 86 punktiem 70 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, tikai par punktu apsteidzot "Blue Jackets". "Hurricanes" ar 96 punktiem 70 cīņās ir konferences līdere.