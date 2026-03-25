Liepājas hokejisti izbraukumā pārliecinoši pieveic jelgavniekus un izlīdzina rezultātu pusfināla sērijā
"Liepājas hokeja komanda" trešdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfinālā pret "Zemgale"/LBTU sērijā līdz četrām uzvarām panāca neizšķirtu 1-1.
Liepājnieki viesos uzvarēja ar rezultātu 8:3 (4:0, 2:1, 2:2).
Kevins Strādnieks spēles pirmajās 14 minūtēs nodrošināja sev "hat-trick" un asistēja arī vārtos, kurus guva Kārlis Ozoliņš, kuram savukārt bija divi precīzi metieni un viena rezultatīva piespēle. Pa ripai jelgavnieku vārtos iemeta arī Kristers Kuzņecovs, Reinholds Circenis un Valters Niedrājs.
Jelgavniekiem divus vārtus guva Patriks Zabusovs un vienu precīzu metienu pievienoja Toms Mots.
Mihaels Valenta uzvarētāju vārtos atvairīja 35 no 38 metieniem, bet viesi pa "Zemgale"/LBTU vārtiem meta 22 reizes.
Otrā pusfināla sērijā Kijivas "Capitals" pirmajā spēlē uzvarēja pašreizējo čempioni "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.