Latvijas Dabas fonds aicina uz Pļavas festivālu
Pašā vasaras pilnbriedā, 4. jūlijā, Latvijas Dabas fonds aicina uz jau ceturto Pļavas festivālu, kura devīze šogad ir “Kur pļava satiek dārzu”.
Festivāls notiks LU Botāniskajā dārzā Rīgā, un tas visas dienas garumā būs veltīts dabiskajām pļavām – vienai no Latvijas vērtīgākajām, bet vienlaikus arī apdraudētākajām ekosistēmām. Tāpat pasākumā tiks paskaidrots sīkāk ko ikviens no mums, gan pilsētnieks, gan laucinieks, var darīt dabas daudzveidības saglabāšanai un vairošanai. Festivāla noslēgumā pļavas draugus dejās vedīs grupa “Alejas”.
“Pļavas festivāls būs iespēja ne tikai izzināt, bet arī piedzīvot un svinēt dabiskās pļavas, kā arī gūt praktiskas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas noderēs ikvienam. Dabas daudzveidībai nav jābūt kaut kam tādam, par ko var rūpēties tikai eksperti un profesionāļi – tā var ienākt jebkurā dārzā, uz jebkuras palodzes un ikviena cilvēka dzīvē,” saka Latvijas Dabas fonda botāniķe un Pļavas festivāla idejas autore Rūta Sniedze-Kretalova.
Kā liecina festivāla devīze “Kur pļava satiek dārzu”, šī gada pasākuma centrā būs dārza un dabisko pļavu mijiedarbība. Pļava pierāda, ka iespējama daudzveidīga un plaukstoša vide, kurā augi, kukaiņi un cilvēks pastāv līdzsvarā, un tā var kļūt par iedvesmu arī mūsdienu dārzkopībai. Festivāls aicinās iepazīt dabisko pļavu pasauli un dabas daudzveidības nozīmi mūsu ikdienā – no apputeksnētājiem un mitrājiem līdz cilvēka labsajūtai.
Festivālā notiks dažādas darbnīcas un meistarklases. Kopā ar botāniķi Rūtu Sniedzi-Kretalovu varēs uzzināt, kā izveidot savu piemājas pļavu, ar biedrību “Cerību spārni” stādīt garšaugus, pastaigā ar entomologu Voldemāru Spuņģi iepazīt kukaiņu pasauli, izzināt Botāniskā dārza augus, apgūt komposta veidošanas pamatus kopā ar Permakultūras biedrību, kā arī gleznot ar pļavas augu krāsām un piedalīties citās aktivitātēs.
Izziņas zonā pulcēsies dažādi dabas projekti un organizācijas, kas stāstīs par ekosistēmām, to iemītniekiem un iesaistīs apmeklētājus izzinošās aktivitātēs. Būs sastopama Ūdeņu telts, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, Latvijas Botāniķu biedrība, Farmācijas muzejs, interaktīvā ekspozīcija “Kas ir mitrājs?”, zīmols “Dabisko pļavu produkts”, Dārzkopības institūts un daudzi citi.
Pļavas lektorijā uzstāsies eksperti un praktiķi, kas uz pļavas, dārza un cilvēka attiecībām raudzīsies no dažādiem skatpunktiem. Tajā varēs dzirdēt dabas ekspertes Lindas Uzules lekciju “Dārzs – ne perfekts, bet dzīvs”, psiholoģes Marijas Ābeltiņas lekciju “Cilvēkam vajag dabu”, kā arī lekcijas par permakultūru un savvaļas augu audzēšanu. Programmā būs arī tikšanās ar Gary Dickenson (“Baltic Homesteaders”), bet lektorija noslēgumā – diskusija “Dārzs, kas mūs izglāba” par dārzkopības pozitīvo ietekmi uz cilvēku dzīvi.
Pļavas produktu tirgū būs iespējams iepazīt dabisko pļavu produktu ražotājus no visas Latvijas un iegādāties medu, sieru, tējas, augu produktus, pļavas kosmētiku, dabiskajās pļavās audzētu liellopu gaļu, saldējumu no aitas piena, pļavas sorbertus, ziedu hidrolātus un citus gan tradicionālus, gan neparastus pļavas produktus. Tirgū notiks arī sorbeta gatavošanas meistarklase kopā ar lauku sētu “Klinģeri”, kā arī pļavas liellopa gaļas gatavošanas meistarklase un degustācija kopā ar Cēsu gaļas kombinātu.
Festivālā darbosies arī Latvijas Dabas fonda konsultāciju punkts “Gribu pļavu!”, kur eksperti sniegs padomus par dabisko pļavu apsaimniekošanu un atjaunošanu. Pļavu īpašnieki aicināti nākt uz konsultācijām ar datiem un fotogrāfijām no savām teritorijām. Vakara noslēgumā muzicēs grupa “Alejas”, bet pirms koncerta apmeklētājus iesildīs DJ Denj ar vinilplašu setu.