Liepājas hokejisti vadošo komandu duelī pārspēj "Zemgale"/LBTU
"Liepājas hokeja komanda" sestdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) vadošo vienību duelī ar 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) pārspēja "Zemgale"/LBTU hokejistus.
Mača piektajā minūtē jelgavniekus vadībā izvirzīja Jonass Parviainens, bet sešas minūtes pirms pirmā perioda beigām Dāniels Andersons panāca 1:1. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas sešas minūtes, Rinalds Vutkevičs ieguva vadību liepājniekiem, savukārt 26 sekundes pirms beigu signāla Kārlis Ozoliņš meta ripu tukšos vārtos. Mihaels Valenta Liepājas vienības vārtos atvairīja 36 no 37 metieniem, bet Aksels Ozols pretējos vārtos tika galā ar 21 no 23 raidījumiem.
Citā spēlē "Mogo"/RSU viesos ar 9:3 (2:1, 5:1, 2:1) uzvarēja Elektrēnu "Energija" komandu. Rīdziniekiem trīs vārtus guva Elviss Želubovskis, divi vārti un rezultatīva piespēle bija Kristapam Jākobsonam, bet trīs vārtu guvumos asistēja Kristers Ansons. Vēl "Mogo"/RSU komandā pa vieniem vārtiem guva Krišjānis Rēdlihs, Artūrs Veģeris, Kristers Urbanovičs un Māris Bičevskis.
Pārliecinošu uzvaru svinēja arī Kijivas "Capitals", kas Piņķos ar 10:3 (0:1, 6:0, 4:2) guva virsroku pār Viļņas "Hockey punks". "Capitals" komandā divus vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Mihailo Kovalčuks, pa diviem vārtiem guva arī Andrijs Krivinožkins un Daniils Carkovskis. Vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Mārtiņam Karsumam, bet trīs precīzos metienos asistēja Rustams Begovs. Vārtus guva arī Eduards Hugo Jansons, Lauris Bajaruns un Sems Hu.
Vēl sestdien "Rīgas Hokeja skola" mājās ar 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) zaudēja Tallinas "Panter". Rīdziniekiem vienīgos vārtus guva Kristers Obuks. Pēc sestdienas mačiem par līderi kļuvusi "Liepājas hokeja komanda", kurai ir 58 punkti 36 spēlēs, pa 56 punktiem 34 un 36 mačos ir "Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU vienībām, kamēr tālāk ar 55 punktiem 34 mačos ir Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" komandai ir 34 punkti 36 spēlēs, Tallinas "Panter" - 32 punkti 36 spēlēs, "Rīgas Hokeja skola" guvusi 20 punktus 35 dueļos, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 36 cīņās, bet Viļņas "Hockey punks" iekrājusi 14 punktus 35 spēlēs.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.