Sportam un veselībai - testējam viedpulksteni "Huawei Watch Fit 5"
Klajā nācis kārtējais papildinājums "Huawei" viedpulksteņu klāstam - sportiskais "Huawei Watch Fit 5". Paraudzīsimies, kādus labumus un noderīgas funkcijas tas mums piedāvā.
Pieradušam pie lielāka izmēra pulksteņiem, pirmajā brīdī man "Huawei Watch Fit 5" likās pārāk mazs un viegls. Taču šis iespaids izrādījās mānīgs, jo, uzlicis pulksteni uz rokas, jau pēc pāris minūtēm biju pie tā pieradis un likās, ka ar tāda izmēra pulksteņiem vien visu mūžu esmu staigājis - tik viegls (tikai 27 grami) un ērts tas ir. Testam man gadījās pulkstenis ar gaišu siksniņu, taču ir pieejamas arī tumšas siksniņas, kas kungiem varbūt varētu patikt labāk. Pats pulksteņa dizains ir ļoti klasisks, taču tajā pat laikā eleganti un gaumīgi nostrādāts. Pulksteņa korpuss un stikliņš ir veidoti no trieciendrošiem materiāliem: no lielāka augstuma mest nemēģināju, taču kritienu no galda uz grīdas pulkstenis iztur bez problēmām. Dārgākajam modelim "Watch Fit 5 Pro" apdares materiāli ir vēl izturīgāki, displejs drusciņ lielāks (1,92 collas pret 1,82 collām) un baterija mazliet ietilpīgāka, taču par pēdējo punktu parunāsim mazliet vēlāk. Vēl var piezīmēt, ka "Watch Fit 5" ir pieejami baltā, melnā un violetā krāsā, bet "Pro" versijai violetās vietā tikusi oranža krāsa.
Trenējies kopā ar pandu
Ergonomikai un mazajam svaram liela loma ir tādēļ, ka pirmām kārtām šis pulkstenis domāts sportiskiem cilvēkiem kā palīgs viņu fiziskajās aktivitātēs. Šajā jomā "Huawei" ir uzkrājis lielu pieredzi un "Watch Fit 5" tam ir kārtējais pierādījums. Lielākā daļa funkciju, kas pieejamas viedpulkstenī, ir saistītas tieši ar sportošanu. Taču tajā pat laikā pulkstenis ir pietiekami stilīgs, lai to varētu nēsāt arī pie lietišķa apģērba.
Neesmu maratonists, tādēļ padziļināto treniņu programmu, ko var veidot sadarbībā ar "Huawei" pulksteni, tā īsti nespēju novērtēt. Taču gana daudz te ir arī dažādu vienkāršāku lietiņu, kas noderēs tādiem kā es, kuri diezgan lielu daļu laika pavada pie datora. Piemēram, interesanta un noderīga man likās īso vingrinājumu programma, kas sākumā liekas nenopietna, taču pēc brīža sapratu, ka tā tomēr ir visnotaļ praktiska. Nenopietno iespaidu rada tas, ka trenera lomā te ir mīlīga panda, kas displejā rāda vingrinājumus, kurus tev jāpilda: kā izstaipīt rokas, izkustināt plecus, sejas muskulatūru un tā tālāk. Sēdoša darba darītājiem noderīgi. Tā pati animācijas panda palīdz arī veikt elpošanas vingrinājumus. Ja panda liekas pārāk bērnišķīga, var izvēlēties citu īso vingrinājumu programmu, kur jāatkārto displejā redzamā virtuālā cilvēciņa kustības. Gadījumā, ja sēdus stāvoklī atrodies pārāk ilgu laiku, tad pulkstenis izmet atgādinājumu - klau, derētu piecelties un nākamās piecas minūtes veltīt dažiem vingrinājumiem. Ar lietotnes "Huawei Health" palīdzību var sastādīt detalizētākas ikdienas vingrinājumu programmas, kā arī kontrolēt kalorijas, ko uzņemam un patērējam. "Watch Fit 5" ir savienojams arī ar vairākām citām treniņu lietotnēm.
Viedpulkstenī ir arī nopietnākas īsu vingrinājumu programmas, kā arī speciālas programmas skriešanai, riteņbraukšanai, peldēšanai, slēpošanai, triatlonam un virknei citu sporta veidu. Piemēram, riteņbraucējiem pulkstenis palīdzēs gan sastādīt maršrutu, gan arī apkopot visus svarīgākos brauciena datus, gan automātiski nosūtīs draugiem vai piederīgajiem trauksmes ziņu, ja būs gadījies piedzīvot smagu kritienu un vajadzēs palīdzību. Tenisistiem pulkstenis palīdzēs atstrādāt sitienu tehniku. Savukārt skrējējiem būs pieejami dati par veikto distanci, nodedzinātajām kalorijām un sirdsdarbību, bet nopietnākiem sportistiem pulkstenis palīdzēs sastādīt ilgstošu treniņu programmu, lai ar pārāk lielām slodzēm nenodarītu kaitējumu veselībai. Šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl - šaubos vai ir kāds cilvēks, kurš izmāģinājis pilnīgi visus piedāvājuma listē esošos sporta veidus un to atbalsta funkcijas; tik daudz te to ir. "Huawei" apgalvo, ka pavisam esot vairāk nekā 100 treniņu programmas un nav pamata viņiem neticēt.
Pieskati sirdi un emocionālo labsajūtu
Veselība ir otrs 'Huawei" jājamzirdziņš. Skaidrs, ka medicīniskie dati lieti noder sportistiem, taču savas sirds darbību der pieskatīt arī tiem, kuri dienas vada pie datoriem un televizoriem. Pulsa mērītājs pulkstenī jau sen ir ierasta lieta, bet "Huawei" piedāvā arī izmērīt skābekļa līmeni asinīs un pārbaudīt, vai tev nav aritmija. Tieši pateicoties viedpulkstenim, es pats esmu pasācis laiku pa laikam piefiksēt sirddarbības datus. Zinu, ka nebūtu slikti pakontrolēt arī miega kvalitāti, taču te ir viena problēma - man nepatīk gulēt ar pulksteni uz rokas. Pāris reizes gan pamēģināju un un vienā no tām atzinums nebija diez ko pozitīvs - pulkstenis teica, ka miega kvalitāte varētu būt labāka. Toties ar emocionālo labsajūtu, ja ticam pulkstenim, gan man viss kārtībā - jā, "Watch Fit 5" kaut kādā veidā mēra arī to.
Vēl no ikdienā noderīgām funkcijām ir vērts pieminēt bezkontakta maksājumu servisu, kas pieejams ar "Curve Pay" lietotnes starpniecību. Tātad pietiek pielikt maksājumu terminālam roku ar pulksteni, lai norēķinātos par kādu pirkumu. Ērti. Turklāt nav svarīgi, vai tu lieto "Android" vai "iOS" programmatūras tālruni, jo viedpulkstenis ir draugos ar abām.
Līdzīgi kā ar elektromobiļiem, arī par viedpulksteņiem viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir - cik tad ilgi darbojas ar vienu uzlādi? Vienkārši nēsājot un neiesaistoties ilgstošās fiziskās aktivitātes, bateriju nevajadzēs uzlādēt apmēram desmit dienas. Ja pa vidam reizēm sportosi un darbināsi treniņu programmas un GPS, tad ar vienu uzlādi varētu pietikt apmēram nedēļai. Bet intensīvā režīmā, piemēram, triatlona sacensībās vai garumgarā skrējienā baterijas rezerve ir 25 stundas. Nebūs laikam uz pasaules daudz cilvēku, kuri spēj skriet 25 stundas no vietas...
Kopumā "Huawei Watch Fit 5" rada patīkamu iespaidu un pa testam atvēlēto nedēļu es paspēju pie šī pulksteņa pierast. Patiesībā jau pieradu pirmajā dienā, bet tālākās tikai apliecināja to, ko jau tāpat zināju - ērts, praktisks un simpātisks gadžets. Un, kas ļoti būtiski - arī ne pārāk dārgs, jo "Huawei Watch Fit 5" iepazīšanās cena Latvijas tirgū ir 159 eiro, bet "Huawei Watch Fit 5 Pro" - 249 eiro.