Jelgavas un Liepājas hokejisti izcīna uzvaras OHL spēlēs
"Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komanda" trešdien svinēja uzvaras "Optibet" hokeja līgas (OHL) izbraukuma spēlēs. "Zemgale"/LBTU Piņķos ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) pārspēja Kijivas "Capitals" un līdz ar to no pretiniekiem pārņēma līderpozīciju turnīra tabulā.
Sema Hu vārtu guvums mazākumā ļāva "Capitals" pirmo periodu uzvarēt ar 1:0. Otrā perioda pirmajā pusē Gustavs Millers panāca 1:1, bet trešdaļas otrajā pusē uz Mārtiņa Karsuma vārtu guvumu atbildēja Harijs Brants - 2:2. Uzvaras vārtus piecas minūtes pirms pamatlaika beigām guva Rihards Marenis, kurš asistēja jelgavnieku pirmajos divos vārtu guvumos.
Tikmēr liepājnieki viesos ar rezultātu 7:2 (3:1, 2:0, 2:1) guva virsroku pār Elektrēnu "Energija". Liepājas komandā ar vieniem gūtiem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kārlis Ozoliņš, vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Kevinam Strādniekam, trīs punktus - visus ar piespēlēm - sakrāja Reinholds Circenis. Viesiem vārtus guva arī Adrians Bērziņš, Dominīks Sadausks, Rinalds Vutkevičs, Roberts Freidenfelds un Dāniels Andersons.
Turnīra tabulas līdere ar 23 punktiem 13 spēlēs ir "Zemgale"/LBTU, tālāk ar 22 punktiem 14 un 13 mačos ir "Liepājas hokeja komanda" un Kijivas "Capitals", bet 21 punktu 15 cīņās guvusi "Mogo"/RSU. Tālāk ir Rīgas "Prizma" ar 16 punktiem 14 mačos, Tallinas "Panter" guvusi 11 punktus 13 spēlēs, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir pieci punkti 12 spēlēs, "Rīgas Hokeja skola" guvusi trīs punktus deviņos mačos, bet Viļņas "Hockey punks" ir divi punkti 11 cīņās.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.