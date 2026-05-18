Mārtiņš Dzierkals turpinās spēlēt Prāgas "Sparta"
Latvijas hokejists Mārtiņš Dzierkals arī nākamajā sezonā spēlēs Čehijas hokeja ekstralīgas komandā Prāgas "Sparta", paziņoja klubs.
29 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā "Sparta" aizvadīja 69 ekstralīgas spēles, kurās guva deviņus vārtus un izdarīja desmit rezultatīvas piespēles. Vēl astoņas spēles viņš aizvadīja Čempionu hokeja līgā, kur kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju ar četriem gūtiem vārtiem, savukārt trīs vārtus viņš guva Špenglera kausā.
Čehijas hokeja ekstralīgas pusfināla sērijā "Sparta" ar 4-3 atzina vēlāk par čempioni kļuvušās Pardubices "Dynamo" pārākumu.
Prāgas komandai Dzierkals pievienojās 2025./2026. gada sezonā.
Iepriekšējās divas sezonas Dzierkals pārstāvēja Šellefteo AIK un aizpērn kļuva par pirmo latvieti - Zviedrijas čempionu. Pirms tam Dzierkals divas sezonas pavadīja Čehijas spēcīgākajā līgā, pārstāvot Plzeņas "Škoda" un Česke Budejovices "Motor".
2015. gadā Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā ar kopējo 68. numuru (Toronto "Maple Leafs") izvēlētais uzbrucējs karjeras sākumā junioros pārstāvēja "Sāgu" un "Rīgu", tad divas sezonas spēlēja Kvebekas Junioru hokeja līgas (QMJHL) komandā Ruinas-Norandas "Huskies", ar kuru kļuva par čempionu.
Pēc divām sezonām QMJHL latviešu uzbrucējs pievienojās Amerikas hokeja līgas (AHL) vienībai Toronto "Marlies", tomēr tajā aizvadīja tikai četras spēles, pie punktiem netiekot, un sezonas lielāko daļu spēlēja ECHL klubā Orlando "Solar Bears".
Karjeras laikā Dzierkals spēlējis arī Somijas spēcīgākās līgas klubā "Jukurit" un divas sezonas Kontinentālās hokeja līgas vienībā Rīgas "Dinamo".
Dzierkals septīto reizi pēc kārtas spēlē pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā.