Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēle: Latvijas basketbolistes sagrauj Nīderlandi
Anetes Šteinbergas 100. spēlē Latvijas valstsvienībā Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas otrajā spēlē pieveica Nīderlandi.
B grupas mačā latvietes uzvarēja ar 89:62 (18:15, 25:15, 21:13, 25:19). Mačs sākās ar diviem sekmīgiem caurgājieniem Kates Vilkas un Kitijas Laksas izpildījumā - 4:0, bet pēc Ketijas Vihmanes divpunktu metiena Latvijas valstsvienība panāca 11:4.
Lai arī Nīderlandes izlase punktu deficītu otrās ceturtdaļas sākumā pēc Lotes van Kraustumas divpunktu metiena samazināja līdz 17:18, Latvijas izlase vadību saglabāja līdz 13. minūtei, kad van Krastuma ar divpunktu metienu panāca 25:25.
Tomēr vadībā nīderlandietes netika, un Latvija pēc labas spēles aizsardzībā, 11:0 izrāviena un diviem precīziem Elizabetes Bulānes soda metieniem panāca 43:28.
Par sīksto cīņu otrajā ceturtdaļā liecina četras fiksētās strīdus bumbas. Trešās ceturtdaļas vidū mājinieces veica desmit punktu izrāvienu, pēc Dignas Strautmanes trīspunktu metiena panākot 62:39.
Pēdējās ceturtdaļas vidū pēc Enijas Vīksnes divpunktu metiena Latvijas izlase panāca 26 punktu pārsvaru (71:45), cīņu aizvadot līdz drošai uzvarai.
Otrā grupas spēlē sestdien Slovēnija viesos ar 87:65 (33:17, 14:12, 17:16, 23:20) pārspēja Igauniju.
Uzvarētājām 22 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Eva Liseca, bet Igaunijas izlasē pa 11 punktiem guva Mailisa Poka, kuras kontā arī sešas atlēkušās bumbas, un Anna Greta Asi, kuras kontā arī piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
Pirmajā kārtā Latvijas basketbolistes trešdien izbraukumā ar 66:77 zaudēja Slovēnijai, bet Nīderlande viesos ar 92:54 sagrāva Igauniju.
Otrdien Latvijas basketbolistes savā laukumā tiksies ar Igauniju. Piektdien treniņā nepiedalījās sasirgusī Aleksa Gulbe, taču spēlei viņa bija gatava.
No 16 Latvijas valstsvienības kandidātēm ārpus pieteikuma otrajā cikla mačā palika tā pati četrotne, kas pirmajā spēlē - Laura Meldere, Līna Loceniece, Luīze Sila un Katrīna Ozola.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām, iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas ir četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas izlases sastāvs:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija).