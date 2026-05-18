"Inter IKEA Group" likvidēs 850 darbavietas. Vai tas ietekmēs arī Baltiju?
Holdingkompānija "Inter IKEA Group", kas pārvalda "IKEA" zīmola veikalus, pirmdien paziņoja, ka likvidēs 850 darbavietas. Uzņēmums, kas šobrīd nodarbina 27 700 cilvēkus, norāda, ka darbavietu likvidēšana nepieciešama darbības struktūras vienkāršošanai.
"Neskatoties uz daudzajiem pozitīvajiem sasniegumiem, "Inter IKEA Group" ir kļuvusi mazliet pārāk sarežģīta un sadrumstalota mazumtirdzniecības vidē, kurā ir nepieciešama vienkāršība un ātrums," skaidro "Inter IKEA Group" finanšu direktors Henriks Elms.
Kompānija vēsta, ka aptuveni 300 darbavietas paredzēts likvidēt Zviedrijā.
"Inter IKEA Group" izziņotās izmaiņas tiešā veidā neietekmēs "IKEA Retail Baltics" organizācijas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, aģentūrai LETA norādīja IKEA mazumtirdzniecības vadītāja Baltijas valstīs Inga Filipova.
""Inter IKEA Group" veic pasākumus, lai stiprinātu savu ilgtermiņa apņemšanos kļūt pieejamākiem fiziskā un cenu ziņā. Mērķi un prioritātes tiek izvirzīti, ņemot vērā klientu vajadzības, un tās ir: atbilstošs preču klāsts, zemas cenas un laba pieredze. Uzņēmums vienkāršo savu darbību, vienlaikus turpinot ieguldījumus nākotnei," piebilda Filipova.
Kā ziņots, "Inter IKEA Group", kurā ietilpst arī Zviedrijas "IKEA of Sweden", 2024. gada beigās iegādājās mēbeļu tirgotāja "IKEA" mazumtirdzniecības uzņēmumus Baltijas valstīs.