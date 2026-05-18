Septembrī Ķekavas novadā skolas gaitas uzsāks 405 pirmklasnieki
Jaunajā 2026./2027. mācību gadā Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs 1. klasē skolas gaitas sāks 405 bērni, informē Ķekavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde.
Piecas iestādes uzņems pirmklasniekus: Ķekavas vidusskolā – sešas 1. klases (160 skolēni), Baložu vidusskolā – četras 1. klases (115), Baldones vidusskolā – trīs 1. klases (62), Pļavniekkalna sākumskolā – divas 1. klases (59), Daugmales pamatskolā – viena 1. klase (9).
Izglītības pārvaldes dati rāda: 2026./2027. mācību gads būs pirmais ar pirmklasnieku skaita kritumu – septembrī 1. klasē mācības sāks par 80 bērniem mazāk nekā pērn, kad skolas gaitas uzsāka 485 skolēni. Šādas demogrāfijas tendences redzamas ne tikai Ķekavas novadā, bet visā Latvijā: dzimstība un skolas vecuma bērnu skaits krītas, ietekmējot iestāžu piepildījumu un liekot pašvaldībām pārskatīt izglītības infrastruktūras attīstību, vēsta pašvaldība.
Pašvaldība ik gadu seko līdzi bērnu skaita dinamikai un, balstoties uz rādītājiem, plāno finansējumu, pakalpojumus, infrastruktūru. Izvērtējot samazinājumu un prognozes, 2025. gadā atteicās no jaunās pirmsskolas būvniecības Baložos un nolēma Baldones sākumskolu pievienot Baldones vidusskolai.
Atgādinām: uzņemšana notiek atbilstoši brīvajām vietām konkrētajā iestādē, un priekšrocība bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta vai viena no vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novadā. Reģistrācija 1. klasei norit saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē”.
Skolas vadība e-pastā informēs topošo pirmklasnieku vecākus par turpmākajiem soļiem. Par pedagogu un klašu sadalījumu atbild pati izglītības iestāde. Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības pārvaldes galveno speciālisti izglītības jautājumos Vitu Andžejevsku – e-pasts: vita.andzejevska@kekava.lv, tālr. 25461811.