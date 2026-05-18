Igaunijā sāk būvēt "Sātses zābaka" apvedceļu - pērn tur bija parādījušies Krievijas "zaļie cilvēciņi"

Jauns.lv/LETA

Igaunijā pie robežas ar Krieviju pirmdien sākas tā dēvētā Sātses zābaka apvedceļa būvniecība. "Sātses zābaks" ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī.

To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Pa posmu drīkstēja pārvietoties tikai ar transportlīdzekli un bez apstāšanās.

Toreiz Igaunijas eksprezidents Tomass Hendriks Ilvess paziņoja, ka krievu karavīri vienkārši troļļo, bet ja būtu mēģinājuši ienākt Igaunijas teritorijā, ar viņiem būtu cauri. “Tā ir vienkārši troļļošana. Psiholoģiskas pelēkās zonas karš. Ja viņi kaut ko mēģinātu Igaunijas teritorijā, viņi minūšu laikā būtu beigti vai karagūstekņi,” mikroblogošanas vietnē “X” toreiz paziņoja Ilvess, kurš bija Igaunijas prezidents no 2006. līdz 2016. gadam. “Tas viss ir paredzēts, lai cilvēki nervozētu un saņemtu pastiprinātu uzmanību, pateicoties “klikbaitīgiem” sociālajiem medijiem.”

Pēc Igaunijas Transporta departamenta pasūtījuma tiks izbūvēts 4,7 kilometrus garš Sātses apvedceļš, kā arī tiks klāts jauns segums 2,3 kilometrus garam ceļa Matsuri-Sesniki posmam. Apvedceļš būs daļa no valsts ceļa Verska-Ulitina un aizstās šī ceļa posmu, kas šķērso "Sātses zābaku". Būvdarbi ilgs sešus mēnešus, un tos veiks uzņēmums "TREV-2 Grupp". Projekta izmaksas ir 2,1 miljons eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

