Francijas hokejistu pēc saķeršanās ar NHL spēlētāju diskvalificē paša federācija
Francijas Hokeja federācija paziņojusi, ka tā diskvalificējusi vīriešu izlases hokejistu Pjēru Krinonu, kurš spēlē pret Kanādu sakāvās ar Vašingtonas "Capitals" spēlētāju Tomu Vilsonu.
Svētdien, 15. februārī, noslēdzošajā A grupas spēlē Kanāda ar 10:2 sagrāva Franciju, taču nozīmīgu uzmanību izpelnījās Pjēra Krinona un Toma Vilsona saķeršanās trešā perioda 13. minūtē. Abu konflikts izveidojās pēc tam, kad Vilsons izpildīja nopietnu spēka paņēmienu pret Krinonu, kurš devās atbildēt. Abu saķeršanās rezultējās pat ar to, ka Krinons noguldīja Vašingtonas "Capitals" hokejistu uz ledus, un spēles tiesneši ar lielām pūlēm abus nošķīra.
VOLANO PUGNI IN CANADA-FRANCIA— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2026
Rissa tra il canadese Tom Wilson e il francese Pierre Crinon: entrambi puniti con una penalità di gioco per cattiva condotta pic.twitter.com/eC9me3Yjtc
Gan Krinonam, gan Vilsonam konkrētā spēle bija noslēgusies. Abi saņēma 2+5+20 minūšu noraidījumus (divas minūtes par rupjību, 5+20 par kaušanos). Papildus sankcijas no Starptautiskās Ledus hokeja federācijas abiem hokejistiem par šo incidentu nesekoja, taču Francijas Hokeja federācija gan ar redzēto nesamierinājās. Tas tamdēļ, ka pēc noiešanas no laukuma Krinons provocēja tribīnēs sēdošos kanādiešu atbalstītājus.
Pierre Crinon taking on the role of villain today. Slightly irrelevant at 10-2 to Canada …. pic.twitter.com/sDV5dZCA4i— John McAllister (@john_mcal) February 15, 2026
"Pēc Francijas un Kanādas spēles federācijas prezidents un olimpiskās delegācijas vadītājs tikās ar Pjēru Krinonu. Francijas Hokeja federācija vēlas atgādināt par vērtībām, ar kādām jāspēlē hokeja izlases sastāvā, kā arī hokejistu piemēra demonstrēšanu sabiedrībā, īpaši jau olimpisko spēļu laikā. Pjēra Krinona uzvedība noejot no laukuma, pārkāpj olimpiskā garu un arī mūsu sporta veida vērtības. Līdz ar to esam lieguši viņam turpināt piedalīties Francijas izlases sastāvā šajās olimpiskajās spēlēs," teikts hokeja federācijas mājaslapā.
Francijas hokejisti zaudēja visās A grupas spēlēs pret Kanādu, Šveici un Čehiju ar kopējo vārtu bilanci 5:20. Jau 17. februārī jeb šodien viņi aizvadīs cīņu par ceturtdaļfinālu, kur pretī stāsies Vācija. Tikmēr Krinons, kurš ikdienā spēlē "Grenoble" komandā vietējā čempionātā, līdz šim turnīrā bija izcēlies ar vienu rezultatīvu piespēli.