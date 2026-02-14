Vītoliņš slavē Latvijas izlasi un pastāsta, kā izdevās "apklusināt" NHL superzvaigzni Draizaitlu
Visi Latvijas vīriešu hokeja izlasei izcīnīja uzvaru pār vāciešiem ar pašaizliedzīgu spēli, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Latvijas hokejisti sestdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra otrajā mačā ar 4:3 pārspēja spēcīgo Vāciju.
Latvijas valstsvienībai divus vārtus guva Dans Ločmelis, bet pa reizei precīzi bija Eduards Tralmaks un Renārs Krastenbergs. Vācijas izlases rindās ar vārtu guvumiem izcēlās Lukass Reihels, Lukass Kalbe un Tims Šticle.
"Darba pilna un pašaizliedzīga uzvara. Šeit cīnījās visi, kuri bija apģērbti formā, un katrs ieguldīja savu daļu šajā uzvarā. Tā bija laba, skaista komandas uzvara. Spēle bija ļoti skatāma, ātra, daudz spēka paņēmienu un daudz emociju. Mēs citādāk laikam jau nevaram, varam uzvarēt tikai caur cīņu," teica Vītoliņš.
Divus no četriem gūtajiem vārtiem latvieši guva vairākumā, divas reizes precīzam esot Danam Ločmelim. "Galvenais ir pareizi uztvert informāciju, ko dod treneri. Labi sanāca," piebilda treneris.
Vītoliņš atklāja, ka pret Vācijas līdere Leona Draizaitla maiņu primāri bija paredzēts laukumā laist Zemgus Girgensona piecinieku, kā arī Teodora Bļugera maiņu, un no sākuma latvieši tikuši galā ar Draizaitlu, bet turpinājumā nācies pāriet uz trīs nevis četriem pieciniekiem.
"Trešajā periodā viņi apvienoja Timu Šticli ar Draizaitlu un spēlēja trijās maiņās, un mēs arī uzreiz pārgājām trijās maiņās, jo puiši teica, ka izturēs. Tas pamats bija pret Draizaitlu laist Girgensonu kā prioritāti un Bļugers kā otrais, bet trešās trešdaļas laikā arī Ločmelis tika, bet puiši ļoti labi nostrādāja," skaidroja treneris.
Viņš norādīja, ka katru reizi, kad tiek ielaisti vārti, kāds nospēlē slikti, un mača laikā bijušas vairākas epizodes, kurās vāciešiem sanācis izveidos labas vārtu gūšanas iespējas.
"Draizaitls izgāja viens pret vārtsargu, arī divas reizes izgāja no leņķa. Mēs nevarējām ripu dabūt dziļumā, pazaudējām uz zilās līnijas, un viņi ļoti ātri izveidoja pretuzbrukumus. Tieši to pašu, ko amerikāņi ar mums izdarīja," stāstīja Vītoliņš.
"Tam mēs pievērsām uzmanību, un tas nostrādāja tieši tajā brīdī, kad [Eduards] Tralmaks iemeta vārtus. Teicām, lai nemēģina dot piespēles caur nūjām, bet metam caur bortu uz skrējienu. Tā arī sanāca," viņš turpināja.
Svētdien Latvijas hokejisti pēdējā C apakšgrupas spēlē tiksies ar Dāniju. Vītoliņš piebilda, ka pagaidām nav zināms, kurš no Latvijas izlases vārtsargiem sargās vārtus pret dāņiem.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.