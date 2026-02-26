Rīgas dome palielina atbalstu maratonam un piešķir finansējumu jauniešu turnīriem basketbolā un hokejā
Rīgas dome nolēmusi palielināt finanšu atbalstu pilsētā rīkotajā maratonā, kā arī piešķirusi naudu hokeja un basketbola turnīru organizēšanai.
Vairāk naudas maratonam
Rīgas dome šodien nolēma līdz 300 000 eiro palielināt atbalstu Rīgas maratonam. Pagājušā gada 28. februārī Rīgas dome nolēma no 81 060 eiro līdz 191 060 eiro palielināt atbalstu maratona rīkošanai galvaspilsētā. Savukārt tagad dome nolēma piešķirt maratona rīkošanai 300 000 eiro. Pašvaldības atbalsts ir aptuveni 15% no visa pasākuma budžeta.
Līgumu ar SIA "Nords Event Communications" par Rīgas maratona rīkošanu pašvaldība noslēdza 2022. gadā. Ar šo līgumu pašvaldība uzticēja ekskluzīvas tiesības aģentūrai organizēt Rīgas maratonu piecus gadus.
Atbalstīs basketbola turnīra rīkošanu
Rīgas dome nolēma piešķirt 60 000 eiro Eiropas Jaunatnes basketbola līgas (EYBL) U14 posma, U15 posma, U16 posma, U20 posma un Superfināla organizēšanai. 2026. gadā daļa pasākumu jau ir aizvadīta. U14 posms norisinājās no 22. janvāra līdz 25. janvārim, U15 un U20 posmi norisinājās no 15. janvāra līdz 18. janvārim, bet U16 posms norisinājās no 29. janvāra līdz 1. februārim. Savukārt Superfināls norisināsies no 12. marta līdz 15. martam.
EYBL ir viena no vadošajām jaunatnes basketbola līgām Eiropā, kas sniedz iespēju jaunajiem sportistiem attīstīt savas prasmes augsta līmeņa sacensībās un iegūt starptautisku pieredzi. EYBL superfināla norise stiprinās un apliecinās Rīgas kā nozīmīgas Baltijas un ziemeļeiropas sporta metropoles statusu, uzskata pašvaldībā.
Rīgas pašvaldība 2026. gadā EYBL superfināla norise paredzējusi līdzfinansējumu 60 000 eiro apmērā. Pašvaldībā apgalvo, ka turnīra norise Rīgā ne tikai popularizē bērnu un jauniešu basketboli, bet arī iespēja Rīgas basketbola skolas labākajām komandām sacensties ar ārvalstu vienaudžiem tepat Rīgā un izjust savu tuvinieku un klasesbiedru atbalstu no tribīnēm. Vienlaikus daudzu ārvalstu komandu ierašānās un uzturēšanās Rīgā sekmēs gan uzņēmējdarbības vidi, gan Rīgas starptautisko atpazīstamību.
Turnīru organizēs biedrība "Basketbola akadēmija Rīga", kas sadarbībā ar pašvaldību nodrošinās sacensību norisi, piesaistīs dalībniekus un īstenos pasākuma mārketinga aktivitātes.
Katru gadu piešķirs finansējumu hokejam
Rīgas dome šodien nolēma līdz 2028. gadam katru gadu piešķirt 95 000 eiro jauniešu hokeja turnīra "Rīgas hokeja kauss" organizēšanai galvaspilsētā. Pašvaldībā pauž, ka šis lēmums nodrošinās stabilu turnīra norisi galvaspilsētā nākamo trīs gadu laikā un stiprinās Rīgas kā starptautiska jauniešu sporta centra pozīcijas.
Turnīru organizēs biedrība "Sportot", kas sadarbībā ar Rīgas pašvaldību nodrošinās sacensību norisi, attīstību un starptautisko dalībnieku piesaisti. Sadarbības līgums paredz, ka pašvaldība būs turnīra oficiālais partneris un nodrošinās līdzfinansējumu, vienlaikus veicinot turnīra attīstību un Rīgas atpazīstamību starptautiskajā sporta vidē.
Pašvaldība paredzējusi turnīra organizēšanai līdzfinansējumu 95 000 eiro apmērā katru gadu no 2026. līdz 2028. gadam, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu turnīra norisei un attīstībai. Pašvaldībā uzsver, ka šāda sadarbība ļaus organizatoriem plānot turnīra attīstību vairākus gadus uz priekšu, piesaistīt starptautiskos partnerus un veicināt jauniešu sporta izaugsmi.
Vietvara cer, ka starptautiskā jauniešu hokeja turnīra norise Rīgā veicinās jauniešu sporta attīstību, stiprinās sporta infrastruktūras izmantošanu un piesaistīs pilsētai ārvalstu komandas, sportistus un viesus. Turnīrs vienlaikus veicinās Rīgas starptautisko atpazīstamību un nostiprinās tās reputāciju kā nozīmīgu sporta pasākumu norises vietu.