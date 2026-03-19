Šodien 13:25
Krievijas iznīcinātājs pārkāpj Igaunijas gaisa telpu; uz to reaģē Itālijas Gaisa spēku vienība
Ceturtdien Igaunijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Igaunijā, lai izteiktu protestu un pasniegtu notu saistībā ar Igaunijas gaisa robežas pārkāpumu, kas notika trešdien.
Robežas pārkāpums notika pie Vaindlo salas, kur Krievijas iznīcinātājs SU-30 iegāja Igaunijas gaisa telpā un atradās tur apmēram minūti, ziņo "Postimees.ee".
"Igaunijā kopš 2004. gada darbojas NATO gaisa patrulēšanas misija, un šoreiz mēs arī pārliecinājāmies, ka misija darbojas labi un atbilstoši procedūrām," teica Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna. "Uz pārkāpumu reaģēja Itālijas Gaisa spēku vienība, un apdraudējums Igaunijas drošībai nebija."
"Ārlietu ministrija tikko arī izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un pasniedza viņam notu par gaisa robežas pārkāpumu," piebilda Cahkna.
Tas bija šogad pirmais gaisa robežas pārkāpums, ko veicis Krievijas federācijas gaisa kuģis.