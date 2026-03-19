Liepājas dzimšanas dienā sumināti titula “Goda un gada liepājnieks 2025” ieguvēji
Liepājas 401. dzimšanas dienas svinīgajā ceremonijā “Lielajā dzintarā” paziņoti apbalvojuma “Goda un Gada liepājnieks 2025” laureāti, par mūža ieguldījumu godinot režisori Ināru Kalnarāju un par darbu pilsētas labā suminot vēl 15 liepājniekus. Pasākumā piešķirtas arī pateicības par mūža ieguldījumu un sabiedriski nozīmīgu darbu pieciem nominantiem.
Tituls “Goda liepājnieks 2025” piešķirts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra “Liepājas Tautas teātris” režisorei Inārai Kalnarājai par mūža ieguldījumu Liepājas kultūrvides veidošanā, teātra mākslas attīstībā, kā arī latvisko tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Goda liepājniece tika apbalvota ar sudraba ordeni, uz kura Liepājas ģerbonī attēlota lauva, ieskauta liepu lapu vainagā.
Savukārt titulu “Gada liepājnieks 2025” un sudraba goda zīmi liepu lapas formā, uz kuras attēlota Liepājas ģerbonī redzamā lauva, kā arī apliecinājuma rakstu par savu ieguldījumu pilsētas labā saņēma 15 cilvēki:
- Inga Krivcova, biedrības “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja – par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas vārda popularizēšanā, organizējot XVIII Latvijas atklātā ziemas peldēšanas čempionāta Pasaules kausa posma norisi Liepājas pilsētā;
- Linda Nīmane, Liepājas Veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja – par sociāli atbildīgu un nesavtīgu darbu, veicinot Liepājas senioru labbūtību, piederības sajūtu un aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē;
- Gatis Dradeika, LSEZ SIA “Caljan” vadītājs – par ieguldījumu Liepājas ekonomiskajā attīstībā, paplašinot ražošanu, radot jaunas darbavietas un sekmējot jauno speciālistu sagatavošanu;
- Ieva Balode-Ziemele, biedrības “JaunLiepāja” vadītāja – par radošu ieguldījumu Jaunliepājas apkaimes izaugsmē un kopienas saliedēšanā, attīstot JaunLiepājas Vakara tirdziņa tradīciju un popularizējot vietējo ražotāju produkciju;
- Renāte Meļķe, Liepājas Izglītības pārvaldes Komunikācijas vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu radošu Liepājas 400. jubilejas pasākumu iniciēšanā un īstenošanā, stiprinot bērnu un jauniešu piederības sajūtu savai pilsētai;
- Ilze Balode, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora “Laiks” mākslinieciskajai vadītājai un diriģente – par augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu un nozīmīgu devumu Liepājas kultūras dzīvē, atzīmējot kora “Laiks” 20 gadu radošo darbību;
- Daiga Straupeniece, kultūrvietas “Sventāja” izveidotāja – par nozīmīgu ieguldījumu pirmo Lejaskurzemes ielu svētku īstenošanā un kultūrvietas “Sventāja” izveidē, veicinot interesi par tradicionālo kultūru un stiprinot latvisko identitāti;
- Felikss Rekovičs, Liepājas Valsts ģimnāzijas pedagogs – par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, attīstot skolēnu talantu un izveidojot Jauno mediķu skolu;
- Ivars Pilips, Liepājas Restaurācijas centra vadītājs – par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas un Kurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, restaurācijas nozares attīstībā un sabiedrības izglītošanā;
- Inese Pirkule, Liepājas pludmales tenisa kluba vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas sporta un iekļaujošas kopienas attīstībā, popularizējot pludmales tenisu kā pieejamu un vienojošu sporta veidu;
- Aleksandra Bunce, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļas ārste un hematoloģe – par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu izglītībā un medicīnas nozares popularizēšanā, izveidojot Jauno mediķu skolu un stiprinot sadarbību starp izglītības un veselības aprūpes nozari Liepājā;
- Dita Sikuriņeca, biedrības “Aizvējā” valdes locekle – par sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu, veidojot iekļaujošu, atbalstošu un sociāli atbildīgu vidi ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām;
- Ieva Leismane, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības “Liepājas Bērnu mākslas skola” vadītāja – par mērķtiecīgu un profesionālu darbu, veidojot un īstenojot augstvērtīgu Liepājas Bērnu mākslas skolas 50. jubilejas programmu;
- Inta Čukure, Liepājas pensionēto skolotāju biedrības “Zelta Rudens” vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Liepājas pensionēto skolotāju biedrību “Zelta rudens” un bagātinot senioru kopienas dzīvi
- Ilze Valce, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora “INTIS” mākslinieciskā vadītāja un diriģente – par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas kultūras dzīves bagātināšanā, pilsētas atpazīstamības veicināšanā un kormūzikas nozares attīstībā Latvijā.
Tāpat tika pasniegtas pateicības par mūža ieguldījumu, profesionālu un sabiedriski nozīmīgu darbu pieciem nominantiem:
- Komponistam un pedagogam Andrim Eniņam – par mūža ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītībā un Liepājas kultūrvides bagātināšanā;
- Ģimenes ārstam un endokrinologam Anatolijam Lucenko – par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, ar augstu profesionalitāti un cilvēcību stiprinot sabiedrības uzticību un nozares attīstību Liepājā;
- Zemīšu ģimenei – par radošu un neatlaidīgu darbu, nodrošinot kafejnīcas “Panna” darbību un veidojot pievilcīgu pilsētvidi Liepājas centrā;
- Biedrībai “Retro garāža” – par festivāla “Retro Liepāja 2025” rīkošanu, mērķtiecīgi attīstot retro auto un moto kustību Liepājā;
- Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības “Liepājas Bērnu mākslas skola” vadītājai Kristīnei Vizbulei – par mērķtiecīgu un profesionālu darbu, veidojot un īstenojot augstvērtīgu Liepājas Bērnu mākslas skolas 50. jubilejas programmu.
Svinīgo ceremoniju vadīja un laureātus pieteica koris “Laiks”, kuri ne tikai klātesošos priecēja ar muzikāliem priekšnesumiem, bet ar personīgiem stāstiem godināja Goda un Gada liepājniekus. Ceremonijas radošajā komanda: režisors Valters Sīlis, dramaturgs Rasa Bugavičute-Pēce, video mākslinieks Toms Zeļģis, video OHM.lv, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, skaņu operators Jānis Straume.
Tituls “Goda un Gada liepājnieks” kā Liepājas pilsētas galvenais apbalvojuma tituls izveidots 1994. gadā un atjaunots 2004. gadā. Apbalvojumu piešķir par sevišķiem nopelniem Liepājas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.