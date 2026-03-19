Kad smalkie viesi pamet "Oskara" ceremoniju, zālē paliek haoss, kas atgādina kaujas lauku
Tīmeklī popularitāti izpelnījusies fotogrāfija, kas uzņemta pēc tam, kad prominentie viesi bija pametuši “Dolby” teātra zāli, kur norisinājās “Oskara” balvu pasniegšanas ceremonija. Kaut ko tādu neviens negaidīja ieraudzīt.
“Oskara” balvu vakaru apmeklēja paši slavenākie (un lielākoties arī turīgākie) šīs industrijas pārstāvji. Uz sarkanā paklāja valdīja izsmalcināts stils un dārgi tērpi. Arī ceremonija uz skatuves radīja greznu un izsmalcinātu iespaidu, bet pēc pasākuma skatienam pavērās pavisam cita aina.
Dažas stundas pēc tam, kad “Dolby” teātrī bija beidzies gada nozīmīgākais kino pasākums Holivudā, internetā parādījās kāda ļoti netipiska fotogrāfija šim glamūrīgajam pasākumam. Ne miņas no izsmalcinātības, tikai atkritumu kalni.
Fotogrāfijā, ar kuru dalījās filmu kritiķis Mets Neglija, redzama zāle, kad to pametuši prominentie viesi. Grīda bija pilna ar plastmasas pudelēm, pārtikas iepakojumu kastītēm un šķita, ka te tikko beidzies brīvdabas rokkoncerts vai haosa pilns kino seanss.
Protams, tīmekļa lietotāji darīja to, kas viņiem vislabāk padodas – ķērās komentēt. Kritiķi nekāvējās norādīt uz liekulību Holivudas zvaigžņu aprindās, jo tik daudzas slavenības kameru priekšā “ar putām uz lūpām” aizstāv ilgtspējību. Viens lietotājs rakstīja: "Glābiet kalnus, turiet tos tīrus, blablabla... bet paskatieties, kādu nekārtību viņi paši atstāj. Vairs neviens uz šim frāzēm neuzķersies!" Cits piebilda: "Vai daži no viņiem nav vides aizstāvji? Kur tagad ir 'aizsargājam planētu' enerģija?"
Citi nebija tik kritiski noskaņoti, norādot, ka jebkurš tik liela mēroga pasākums neizbēgami aiz sevis atstās nekārtību. “Šo vakaru jau neapmeklēja citplanētieši. Tur pabija cilvēki, un cilvēki ir nekārtīgi visur, kur viņi iet." Daži uzmanību vērsa arī uz organizatorisko pusi: "“Oskaru” rīkotāji noteikti var atļauties algot papildus darbiniekus… Bet, jā, kur tad palikuši saukļi “nost ar plastmasu” un visas citas slavenību paustās rūpes par ekoloģiju?”
Tātad, vai tā bija slavenību liekulība… vai tikai pēcballīšu realitāte? Tā vai citādi, viens ir skaidrs: “Oskari” var beigties ar aplausiem, bet tam seko arī lieli uzkopšanas darbi.
