Krievu propagandists stāsta par dīvainiem zaudējumu gadījumiem Krievijas armijā
Krievijas propagandists Živovs pauda sašutumu par to, ka Krievijas armija nerūpējas par saviem karavīriem un ka daži zaudējumi ir vienkārši absurdi.
Sūdzības par situāciju kara frontē Ukrainā kļūst arvien biežākas Krievijas propagandistu, "patriotu" un Z blogeru vidū. Starp apspriestajām tēmām ir milzīgie zaudējumi karavīru vidū, īpaši jaunpienācēju vidū, kuri bieži vien pat netiek līdz frontei.
Slavenais Krievijas militārais korespondents Živovs paziņoja, ka personīgi pārbaudījis un dokumentējis gadījumus, kad līgumkaravīri miruši 10–15 dienu laikā pēc līgumu parakstīšanas ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Pēc viņa teiktā, pēdējo nedēļu laikā ir atklāti vismaz divi līdzīgi incidenti. Viens no jaunpienācējiem nomira desmit dienas pēc līguma parakstīšanas, bet otrs, trīs bērnu tēvs, divas nedēļas vēlāk pārstāja atbildēt uz zvaniem un vēlāk tika pasludināts par pazudušu. Turklāt, pēc Z blogera teiktā, abi pat nebija pabeiguši apmācības un nepiedalījās kaujas operācijās.
Živovs atklāti apšauba šīs situācijas iemeslus un runā par nolaidīgu attieksmi pret cilvēkiem Krievijas armijā. Viņš arī norāda, ka šādi zaudējumi ietekmē ne tikai bojāgājušo ģimenes, bet arī pašu valsti – maksājumu un darbspējīgu pilsoņu zaudējumu dēļ.