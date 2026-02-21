Olimpisko spēļu pēdējās dienās vēsturisks starts biatlonā un bobsleja četrinieki
Šodien un rīt ar pēdējām sacensību dienām noslēgsies 2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā. Šajās dienās latviešu starti nebūs daudz - biatlonā, bobslejā un distanču slēpošanā.
Līdz šim Latvija olimpiskajās spēlēs izcīnījusi divas medaļas - Elīna Ieva Bota kļuva par sudraba medaļnieci kamaniņu sportā, bet Roberts Krūzbergs par bronzas medaļnieku 1000 metru distancē šorttrekā. Medaļu skaita ziņā Latvija atkārtojusi pagaidām otro labāku sasniegumu - vēl divas godalgas izcīnītas 2010. gadā Vankūverā.
Rīgā sagaida Latvijas olimpiešus, tostarp sudraba medaļas ieguvēju Elīnu Ievu Botu; 17.02.2026
Kalenda par sešinieku bobslejā
Jēkabs Kalenda neaizvadīja to labāko Pasaules kausa sezonu, toties olimpiskajās spēlēs prata ielauzties labāko desmitniekā divnieku sacensībās. Kopā ar Matīsu Mikni abi pēc pirmās dienas bija pat sestie, taču otrajā dienā vietu labāko sešiniekā nosargāt neizdevās (finišā astotā vieta).
Četriniekos līdzšinējā sezonā Kalendam klājies vēl bēdīgāk. Pasaules kausa apritē viņš kopvērtējumā atrodas tikai 13. vietā, tikai posmā Norvēģijas Lillehammeres trasē spējot ielauzties labāko desmitniekā (10. vietā). Citos posmos 15., 14., divas 12., 18. un 17. vieta.
No sešiem treniņbraucieniem pirms olimpisko spēļu sacensībām Kalenda startēja piecos (pēdējā nepiedalījās). No šiem viņam augstākā pozīcija dienu pirms sacensībām notikušajā piektajā treniņā, kurā augstā trešā vieta (vadošie bobslejisti gan nestartēja). Citos viņam 20., 13., 7. un 11. vieta.
Tāpat kā divniekos, arī četriniekos galvenie favorīti ir vācieši. Divniekos triumfēja Johanness Lohners, kurš startē savās pēdējās olimpiskajās spēlēs - pēc šīs sezonas viņš savu bobslejista karjeru noslēgs. Lohners ir arī Pasaules kausa līderis četriniekos ar 1515 punktiem. Viņa tuvākais sekotājs ir Frančesko Frīdrihs ar 1446 punktiem (arī viņa sakarā nav zināms par nākotni bobslejā), bet trešo vietu ar 1436 punktiem ieņem Adams Amūrs. Tieši šādā secībā bija labāko trijnieks divniekos.
Pirmais brauciens plānots plkst. 11:00, un starta dosies 27 četrinieku ekipāžas - arī no tādām valstīm kā Trinidādas un Tobāgo, Izraēlas, Brazīlijas un Jamaikas. Jēkaba Kalendas ekipāža pirmajā braucienā startēs ar 13. numuru. Otrais brauciens paredzēts plkst. 12:57, bet trešais un ceturtais brauciens svētdien, 22. februārī plkst. 11:00 un 13:15.
Vēsturisks masu starts
Šodien plkst. 15:15 ar 12,5 kilometru masu startu dāmām noslēgsies sacensības biatlonā. Tas kļūs par vēsturisku Latvijas sieviešu biatlonā, jo pirmo reizi olimpisko spēļu ietvaros piedalīsies vismaz viena sportiste. Šoreiz pat veselas divas - Baiba Bendika (27. numurs) un Estere Volfa (23. numurs).
Masu startā piedalās 30 sportistes - automātisku vietu tajā nodrošina medaļnieces citās individuālajās distancēs, kas ir Žilija Simona, Marena Kirkeide, Līza Vitoci, Lū Žanmono, Ošena Mišelona, Lora Hristova un Suvi Minkinena. Astoņas sportistes kvalificējās caur Pasaules kausa kopvērtējuma punktiem (Anna Magnusone, Hanna Ēberja, Elvīra Ēberja, Kamille Beneda, Doroteja Vīrere, Franziska Proiša, Eimija Baserga un Līza Hauzere), bet pārējās 15 caur izcīnītajiem punktiem olimpisko spēļu individuālajās distancēs.
Tieši caur punktiem olimpiskajās spēlēs gan Volfa, gan Bendika ieguva tiesības startēt masu startā. Volfa ieguva 36. vietu individuālajā distancē, kam sekoja 16. vieta sprintā un augstā 11. vieta iedzīšanā (otrs visu laiku labākais rezultāts Latvijas dāmu biatlonā olimpiskajās spēlēs). Baiba Bendika ieguva 22. vietu klasikā, 15. vietu sprintā un 42. vietu iedzīšanā. Abu labais sniegums ļāva iekļaut treneri un diskvalifikāciju izcietušo Ilmāru Brici olimpiskajā delegācijā. Savukārt Esterei Volfai šis kļūs par karjeras pirmo masu startu pieaugušo konkurencē.
12,5 kilometru masu startā visas 30 sportistes sāk vienlaicīgi. Trasē tiek aizvadītas četras šaušanas (divas stāvus, divas guļus). Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempioni kļuva Žistīne Brezā-Bušē no Francijas, kas aiz sevis atstāja norvēģieti Tirilu Ekhofu un citu norvēģieti Marti Roiselandi. Šī gada Pasaules kausa ietvaros notikuši divi masu starti - vienā triumfēja Marena Kirkeide, bet citā Žilija Simona.
Noslēgums arī distanču slēpošanā
Gan šodien, gan rīt pēdējās sacensības gaidāmas distanču slēpošanā. Šodien plkst. 12:00 50 kilometru masu starts klasikā paredzēts vīriešiem, bet rīt, plkst. 11:00 šo pašu distanci veiks jau dāmas.
Vīriešiem šodien uz starta varētu doties visi trīs latvieši - Raimo Vīgants un un Niks Saulītis. Pagaidām viņiem augstākā vieta bijusi komandu sprintā, kad Kaparkalējs ar Saulīti izcīnīja 17. vietu. Individuālajās distancēs Vīgantam divas 51. vietas, bet pārējiem zemākas.
No dāmām uz starta varētu doties tikai Patrīcija Eiduka. Viņa šajās olimpiskajās spēlēs uzrādījusi labus rezultātus - 23. vieta skiatlonā, 15. vieta 10 kilometru intervāla startā brīvajā stilā (augstākā vieta Latvijai distanču slēpošanā olimpiskajās spēlēs) un 13. vieta komandu sprintā ar Kitiju Auziņu (kvalifikācijā viņai sestais ātrākais laiks, un tieši tas palīdzēja tikt finālā).
Vīriešiem distanču slēpošanā dominējis viens atlēts - norvēģis Johanness Klēbo, kam veselas piecas zelta medaļas. Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempionu kļuva krievs Aleksandrs Bolšunovs, kam sekoja tautietis Ivans Jakimuškins un norvēģis Simens Krēgers. Sievietēm pirms četriem gadiem bija jāslēpo 30 nevis 50 kilometri un tad par čempioni kļuva Terēza Johauga no Norvēģijas, kas aiz sevis atstāja Džesī Diginsu no ASV un Kertu Niskaneni no Somijas. Eiduka šajā distancē ieņēma 32. vietu.
Svētdienas vakarā Veronā arī gaidāma olimpisko spēļu noslēguma ceremonija. Tas liks punktu ziemas spēlēm, bet jau martā plānotas paralimpiskās spēles, kuras jau apvij politiskas nesaskaņas attiecībā uz agresorvalsts sportistiem.