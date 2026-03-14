Talsu Bērnu un jauniešu centra speciālisti pieredzi darbā ar jaunatni iegūst Spānijā
No. 24. līdz 27. februārim Talsu novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) speciālistes devās uz Spāniju, lai iegūtu pieredzi darbā ar jaunatni.
Pieredzes apmaiņa notika projekta AF3.1.1.2.i „Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, un tajā pašvaldību deleģēto personu sastāvā piedalījās BJC izglītības metodiķe jaunatnes jomā Laura Markova un jaunatnes darbiniece Katrīna Segliņa.
Vizītes ietvaros tika apmeklētas Malagas, Pizarras un Algarobo pašvaldības, kur notika tikšanās ar pašvaldību vadības pārstāvjiem, jaunatnes lietu speciālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Pirmajās divās dienās notika saturīga dalīšanās savstarpējā pieredzē ar Malagas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām par darba ar jaunatni organizēšanu un sasniegumiem.
Interesanti bija pabūt Malagas Sociālo inovāciju centrā „Arrabal-AID”, kas ievieš sociālos un sabiedrības integrācijas projektus, sniedzot palīdzību jauniešiem izglītības, darba un sociālo pakalpojumu jomā.
Savukārt Malagas Sociālo inovāciju centrā „La Noria” uzzinājām par jaunatnes organizāciju īstenotajiem projektiem vides pakalpojumu un pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzlabošanā.
Pizarras pašvaldībā tikāmies ar lauku jauniešu organizāciju „Valle del Guadalhorce” un pašvaldības sporta un jaunatnes departamenta pārstāvi.
Algarobo pašvaldībā apmeklējām jauniešu māju, kur tika prezentētas jauniešu pieredzes apmaiņas programmas un metodes darbā ar jauniešiem līdzdalības veicināšanai.
Pieredzes apmaiņas pasākuma rezultātā projekta dalībnieki guva informāciju par darbu ar jaunatni Malagas provinces pašvaldībās un idejas, kā jauniešu līdzdalība var kvalitatīvi uzlabot pašvaldību autonomās funkcijas „Darbs ar jaunatni” veikšanu Kurzemē.
Autors: Inga Priede, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.