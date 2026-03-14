Polija reaģē uz Krievijas uzbrukumu Ukrainai - paceļ iznīcinātājus
Polijas iznīcinātāji naktī uz sestdienu pacēlās gaisā Krievijas raķešu triecienu Ukrainai dēļ, savukārt sauszemes izlūkošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmām tika noteikts augsts trauksmes līmenis, paziņoja Polijas Bruņoto spēku operacionālā pavēlniecība.
"Saistībā ar Krievijas tālas darbības aviācijas aktivitāti, kas veic triecienus Ukrainas teritorijā, mūsu gaisa telpā ir sākusi darboties Polijas un sabiedroto valstu aviācija," pavēlniecība informēja platformā "X".
"Dežūrējošie iznīcinātāju pāri un agrīnās brīdināšanas lidmašīna ir pacēlušās gaisā, un uz zemes bāzētās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī radaru izlūkošanas sistēmas ir sasniegušas maksimālās gatavības stāvokli," tajā piebilsts, uzsverot, ka tie ir preventīvi pasākumi.
Pēc vairākām stundām tika paziņots, ka operācija ir pabeigta.
Polijas spēki novēro situāciju Ukrainā.
Naktī uz sestdienu Krievijas spēki veica plašu uzbrukumu Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, izmantojot trieciendronus, kā arī sauszemes un jūras raķetes. Plašajā uzbrukumā nogalināti četri cilvēki un tika bojāta civilā infrastruktūra.
Kā liecina Ukrainas Gaisa spēku sniegtā informācija, Krievijas spēki Ukrainu raidījuši 68 raķetes un 430 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dažādu tipu dronus-imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem desmit raķetes un 402 no krievu lidrobotiem.
Fiksēti seši raķešu un 28 trieciendronu trāpījumi 11 apkaimēs. Vēl septiņās apkaimēs fiksēta notriekto lidrobotu atlūzu nokrišana.