Trešdaļa iedzīvotāju šogad plāno iztērēt vairāk nekā 1000 eiro izklaidei un ceļojumiem
Gandrīz katrs trešais (30 %) Latvijas iedzīvotājs šogad plāno tērēt lielāku summu jeb vairāk nekā 1000 eiro izklaidei un ceļojumiem, liecina "Luminor" bankas veiktā aptauja.
Starp biežāk minētajiem lielākiem izdevumiem iedzīvotāji norāda arī mājokļa remontu vai labiekārtošanu, kā arī veselības jautājumu risināšanu, tostarp medikamentu iegādi un zobārstniecību. Vienlaikus katrs ceturtais jeb 25 % norāda, ka lielākus pirkumus vai ieguldījumus šogad nemaz neplāno.
Otrs biežākais lielāku pirkumu un tēriņu iemesls ir mājokļa remonts vai tā labiekārtošana – šādus izdevumus šogad plāno 27 % iedzīvotāju, un visaktīvāk tieši vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Līdzās ceļošanai un mājokļa uzlabošanai šogad par būtisku tēriņu iemeslu kļūst arī veselība. Gandrīz katrs piektais jeb 19 % paredz izdevumus ārstu apmeklējumiem, diagnostikai, ārstēšanai un medikamentiem. Šādi plāni īpaši raksturīgi sievietēm un gados vecākiem iedzīvotājiem. Kā nozīmīgs tēriņu iemesls tiek minēta arī automašīnas iegāde vai tās remonts – to šogad plāno 17 % iedzīvotāju, īpaši vīrieši un reģionos ārpus Rīgas.
“Finansiālā drošība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik pārdomāti tiek plānoti ikdienas un lielāki izdevumi, tostarp, vai regulāri tiek veidoti uzkrājumi. Arī šķietami ne tik lielas izvēles var manāmi ietekmēt kopējo budžetu. Līdzīgi kā iedzīvotāji norāda aptaujā arī praksē redzam, ka tieši mājokļa remonts un labiekārtošana ir viens no lielajiem “pirkumiem”, līdz ar to arī viens no biežākajiem patēriņa kredīta izmantošanas mērķiem, īpaši vecuma grupā no 30 līdz 40 gadiem. Tāpat mūsu aptaujas rāda, ka iedzīvotāji ārpus galvaspilsētas daudz biežāk izvēlas ieguldīt esošā mājokļa uzlabošanā. Tajā pašā laikā ne vienmēr situācijas, kurās nepieciešami papildu līdzekļi, ir iespējams ieplānot, – piemēram, automašīnas remonta vai veselības jautājumu gadījumā, vai izvēloties doties spontānā ceļojumā. Šādos gadījumos jo īpaši būtiska ir finansiālā drošības spilvena nozīme. Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi pieņemt pārdomātus finanšu lēmumus, lai neplānotie izdevumi neradītu būtisku slogu ikdienas budžetam,” norāda Jekaterina Ziniča, "Luminor "bankas finanšu eksperte.
Ieguldījumus finanšu instrumentos un uzkrājumos, piemēram, obligācijās, akcijās vai pensiju 3. līmenī šogad plāno 11 % iedzīvotāju, savukārt vaļaspriekiem lielākus līdzekļus gatavi atvēlēt 10 %. Tikpat liela daļa respondentu norāda, ka par lielākiem pirkumiem šobrīd nav pārliecināti, kas var liecināt arī par ierobežotiem finanšu resursiem vai konkrētu plānu neesamību.