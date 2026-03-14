"Hamas" "pievienojas čatam", aicina Irānu atturēties no uzbrukumiem kaimiņvalstīm
Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" sestdien aicināja savu sabiedroto Irānu atturēties no uzbrukumiem kaimiņvalstīm, taču vienlaikus atbalstīja Teherānas tiesības aizsargāties pret Izraēlu un ASV.
"Apstiprinot Irānas Islāma Republikas tiesības atbildēt uz šo agresiju ar visiem pieejamajiem līdzekļiem saskaņā ar starptautiskajām normām un tiesību aktiem, kustība aicina brāļus Irānā izvairīties no uzbrukumiem kaimiņvalstīm," teikts "Hamas" paziņojumā.
"Hamas", kas pēc zvērīga slaktiņa Izraēlā Gazas joslā divus gadus cīnījās postošā karā ar Izraēlu, aicināja arī starptautisko sabiedrību nekavējoties "strādāt, lai apturētu" pašreizējo karu.
Grupējums iepriekš nosodīja Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hameneji nogalināšanu kara pirmajā dienā kā "briesmīgu noziegumu", atklāti atzīstot viņa ilgstošo atbalstu palestīniešu kustībai.
"Viņš sniedza visdažādāko politisko, diplomātisko un militāro atbalstu mūsu tautai, mūsu mērķim un mūsu pretestībai," paziņoja kustība drīz pēc Hamenei nogalināšanas.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.