VIDEO. Zintis Ekmanis par skandalozo interviju, bobsleja nākotni un Krievijas ietekmi
Portālā Jauns.lv olimpisko spēļu laikā turpinās raidierakstu sērija “Olimpiskais ceļš”. Izdevniecības "Rīgas Viļņi" portālu galvenais redaktors Kristaps Saulītis uz sarunu aicināja Sarajevas olimpisko spēļu bronzas medaļnieku, ilggadējo Latvijas bobsleja dzīves veidotāju Zinti Ekmani.
Sarunas laikā viens no Latvijas bobsleja stāsta gan par savu ceļu skaistajā sporta veidā, gan izsaka šaubas par sporta veida nākotni. Starptautiskajā bobsleja un skeletona federācijā (IBSF) trūkstot cilvēku ar degsmi acīs. Organizācijai ir problēmas gan ar finanšu piesaisti, gan lēmumu pieņemšanu, lai atgrieztos kaut kāda interese un konkurence, jo vāciešu dominance ir acīmredzama. “Es pazīstu federācijas šefu. Savas domas es viņam personīgi pateicu pa telefonu diezgan rupjā veidā, bet viņi ir saistīti ar krieviem. Viņi tā cenšas viņus ievilkt atpakaļ,” sacīja Ekmanis.
Viņš atgādināja, ka 2022. gadā Latvijas puse kopā ar domubiedriem aktīvi iestājās par to, lai nepieļautu Krievijas sportistu startu, ņemot vērā Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. “Galvenais bija pārliecināt ārzemniekus – ka 21. gadsimtā strīdus nevar risināt, slepkavojot cilvēkus,” norādīja Ekmanis.
Šie Ekmaņa vārdi izskan laikā, kad pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) un IBSF lēmumiem no olimpiskajām spēlēm tika diskvalificēts ukraiņu skeletonists Vladislavs Heraskēvičs, kurš vēlējās startēt ar ķiveri, uz kuras bija attēloti Krievijas iebrukumā Ukrainā kritušie sportisti. Šāda vēlme tika klasificēta par politisku propagandu.
Ekmanis arī komentē savu skandalozo interviju pēc kuras pameta bobsleja dzīvi, kā pats apgalvo, uz visiem laikiem. Zintim toreiz bija sakrājies, turklāt bija lietojis spēcīgus pretsāpju medikamentus, kas pamudināja visai skarbi izteikties gan par sporta veidā notiekošo, gan par iesaistītajiem personāžiem.
Uz jautājumu, vai ilggadējā izlases trenera Sanda Prūša nomaiņa bija pareizs solis, Ekmanis pauž domas, ka tam jau bija jānotiek iepriekš.
Par to visu un daudz ko citu skaties video.