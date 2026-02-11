Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs aicina nepieļaut Ukrainas sportista diskvalifikāciju
Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs trešdien publiski vērsās pie Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) ar aicinājumu nepieļaut Ukrainas sportistu diskvalifikāciju.
Uz Heraskeviča ķiveres attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas agresijas karā, kas tika sākts neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma 2022. gadā.
Pirmdien SOK paziņoja, ka Ukrainas skeletonists nedrīkst startēt ar tādu ķiveri, jo olimpisko spēļu sacensībās ir aizliegti politiski vēstījumi.
Neskatoties uz SOK paziņojumu, Heraskevičs gan otrdien, gan trešdien treniņus turpināja ar savu ķiveri, kā arī paziņoja, ka arī sacensībās, kas sāksies ceturtdien, būs gatavs startēt ar ķiveri. SOK tādā gadījumā var liegt viņam piedalīšanos sacensībās.
"Nekādā gadījumā mēs nevaram pieļaut to, ka bojā gājušo sportistu piemiņa ir iemesls diskvalifikācijai (..), ka tiek vērsti noteikumi pret ukraiņu sportistiem," paziņojumā "Instagram" norāda Šteinbergs.
"Latvija, Latvijas sportisti un Latvijas skeletona izlase ir kopā ar Ukrainu," uzsver Latvijas izlases treneris.
Iepriekš atbalstu Heraskevičam sociālajos tīklos pauda gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.
Jau ziņots, ka Latvijas skeletona izlase janvāra sākumā Insbrukā pirms Eiropas kausa posma izteica protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās.
Sociālajos tīklos izplatītajā video Latvijas izlases treneris Šteinbergs līdzās ukraiņu sportistiem, kas turēja attēlus ar ievainotajiem un sabombardētajām mājām, norādīja, ka viņš un Latvijas izlase ir pret krievu dalību sacensībās, kamēr notiek karš. Latvijas treneris turēja rokā plakātu, uz kura bija rakstīts, ka "Krievija nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus".
Neilgi pēc šī protesta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija no Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) ģenerālsekretāres saņēma oficiālu brīdinājumu Šteinbergam un draudus viņam liegt piekļuvi sacensību norises vietām.