Latvijas šorttrekistam Reinim Bērziņam kvalifikācijā starp konkurentiem agresorvalsts sportists

Rīt, 10. februārī, Latvijas sportisti Roberts Krūzbergs un Reinis Bērziņš aizvadīs kvalifikāciju 1000 metros šorttrekā. Otrajam septītajā slidojumā būs jācīnās arī pret krievu sportistu.

Septītajā priekšsacīkšu slidojumā bez Reiņa Bērziņa slidos arī ķīnietis Ksiajuns Lins, nīderlandietis Jenss van 't Vauts un krievs Ivans Posaškovs. 

Daudz ziņu par 21 gadu veco Posaškovu nav. Vienīgi zināms tas, ka viņam šī kļūs par olimpisko debiju, bet vietu tajā viņš nopelnīja, jo krievus pielaida startam Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) 2025./2026. gada sezonas Pasaules tūrei. Posaškovs, tāpat kā Reinis Bērziņš, startēs tikai 1000 metru distancē. 

Krietni skanīgāki ir pārējo šajā slidojumā sportistu vārdi. Nīderlandietis (šo izlasi trenē latvietis Haralds Silovs) Eiropas čempionātā ticis pie desmit zelta medaļām (šogad arī 1000 metros) un pieciem sudrabiem. Tāpat viņam piecas medaļas pasaules čempionātos. Savukārt ķīnietis ir 2018. gada olimpiskais čempions 1500 metru distancē. 

Ceturtdaļfinālā no astoņiem priekšsacīkšu slidojumiem iekļūs katra slidojuma divi labākie sportisti, kā arī četrie labākie trešo vietu ieguvēji. Roberts Krūzbergs startēs noslēdzošajā astotajā priekšsacīkšu slidojumā. 

