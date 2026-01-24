Latvijas biatlonisti Pasaules kausā jauktajā stafetē tiek apsteigti par apli
Latvijas biatlonisti Annija Keita Sabule, Sanita Buliņa, Aleksandrs Patrijuks un Edgars Mise sestdien Čehijā Pasaules kausa sestajā posmā jauktajā stafetē tika apsteigti par apli.
Uzvaru izcīnīja Itālijas biatlonisti Doroteja Vīrere, Liza Vitoci, Lukass Hofers un Tomaso Džakomels, kuri izmantoja kopā desmit rezerves patronas un finišu sasniedza pēc stundas trīs minūtēm un 11,7 sekundēm.
Otrie, atpaliekot 24,7 sekundes bija Francijas sportisti, bet pēdējā kāpumā Čehijai trešo vietu izrāva Mihals Krčmāržs, uzreiz aiz labāko trijnieka atstājot amerikāņus. Čehi finišā piekāpās uzvarētājiem 57,2 sekundes.
Latvijas biatlonisti tika apsteigti par apli pēdējā etapā, kuru veica Mise, un noslēdza sacensības ar izmantotām 16 rezerves patronām.
Sabule pirmajā šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu, bet otrajā ugunslīnijā viņai vajadzēja vēl divas rezerves patronas. Buliņa, savu etapu sākot 16. vietā, pirmajā šaušanā izmantoja divas rezerves patronas, un šaušanā stāvus viņa pielietoja vēl trīs papildu patronas.
Patrijuks trasē devās 15. vietā, šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas, bet šaušanā stāvus viņam vajadzēja vēl trīs papildu patronas. Mise pirmajā šaušanā tika apsteigts par apli.
No 20 startējušajām komandām sešas tika apsteigtas par apli.
Pasaules kausa sestais posms svētdien noslēgsies ar sacensībām ar kopēju startu. Tām kvalificējies ir Renārs Birkentāls, bet Baiba Bendika ir viena no tuvākajām rezervistēm.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.