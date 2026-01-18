Latvijas biatlonisti Pasaules kausā iedzīšanas sacensībās lūko uzlabot savas pozīcijas
Latvijas biatlonisti Renārs Birkentāls, Andrejs Rastorgujevs un Sanita Buliņa šodien Rūpoldingā Pasaules kausa biatlonā piektajā posmā startēs iedzīšanā.
Sievietēm sacensības desmit kilometru distancē sāksies plkst. 13.30 pēc Latvijas laika, bet vīrieši 12,5 kilometros sacensības sāks plkst. 16. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Vienīgā Latvijas pārstāve sieviešu konkurencē Buliņa iedzīšanu sāks ar 57. numuru divas minūtes un četras sekundes pēc Hannas Ēberjas. Buliņa šosezon vēl nav finišējusi punktos.
Tikmēr vīriešiem sprintā karjeras rekordu sasniegušais Birkentāls trasē dosies ar 18. numuru 75 sekundes pēc zviedra Sebastiana Sāmuelsona. Vēl pēc 20 sekundēm iedzīšanu sāks Rastorgujevs ar 32. numuru.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.