Šodien 18:56
Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi tiks noskaidroti čempioni slēpošanas alpīnismā
2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi tiks noskaidroti olimpiskie čempioni slēpošanas alpīnismā, sadalot medaļu komplektus trīs disciplīnās.
Slēpošanas alpīnisms ir slēpošanas disciplīna, kas iekļauj kāpšanu kalnā ar slēpēm vai tās nesot līdzi, ja noteiktajā trases posmā nevar pārvietoties ar slēpēm. Šī sporta veida saknes meklējamas Alpu reģionos.
Godalgas tiks izcīnītas sprintā sieviešu un vīriešu konkurencē, kā arī pāru stafetē. Sprinta sacensības sāksies ar kvalifikāciju, kurā sacentīsies 18 sportisti, bet stafetē katram pāra dalībniekam būs jāveic trase divas reizes.
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs slēpošanas alpīnisma sacensības tiks aizvadītas Bormio.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.