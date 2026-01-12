Ēriks Mateiko guvis traumu, kas liegs piedalīties Milānas olimpiskajās spēlēs
Latvijas hokejists Ēriks Mateiko, kurš iekļauts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvā dalībai Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, svētdien Amerikas Hokeja līgas mačā iedzīvojās savainojumā, pabeidzot spēli priekšlaicīgi. LHF paziņojusi, ka Mateiko trauma ir tik nopietna, ka tā liegs viņa dalību olimpiskajā turnīrā.
Jau ziņots, ka Mateiko pārstāvētā "Bears" mājās ar 2:3 pagarinājumā zaudēja Klīvlendas "Monsters". Mateiko iedzīvojās savainojumā otrā perioda vidū un uz ģērbtuvēm devās ar medicīniskā personāla palīdzību, mačā vairs neatgriežoties.
This is where Mateiko got injured. He turns a little awkwardly and goes down right away but note the officials scraping the ice a little at the blue line. pic.twitter.com/lUlayiV0fB— Bears Hockey Nation (@HBHNationBlog) January 11, 2026
Pēc mača komandas treneris nesniedza komentārus par Mateiko savainojumu un to, cik ilgs laiks varētu būt nepieciešams atlabšanai. 20 gadus vecais uzbrucējs šosezon "Bears" rindās 27 spēlēs izcēlies ar vienu precīzu metienu un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Uzbrucējs Ēriks Mateiko savainojuma dēļ nepiedalīsies olimpiskajās spēlēs. Novēlam viņam sekmīgu atveseļošanos procesu. 🙏— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) January 12, 2026
Mateiko janvāra sākumā tika iekļauts starp tiem hokejistiem, kuri pārstāvēs Latvijas izlasi 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā Milānā un Kortīnā, kas sāksies jau pēc mēneša. Tā kā Mateiko trauma izrādījusies pietiekami nopietna, tad viņa vietu ieņems kāds no 35 rezervistiem.
Kā aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas nacionālās izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis, Mateiko savainojums ir nopietns un tuvākajā laikā viņam tiks veikta operācija, kas liegs spēlēt aptuveni sešus mēnešus. "Izlases sakarā mums ir domas, ko iekļaut viņa vietā sastāvā, un par to tiks paziņots tuvākajā laikā," sacīja Kalvītis.